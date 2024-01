Ventimila lettori di Today.it chiedono di dedicare casa Mussolini alle vittime dell'odio politico

Sono oltre ventiduemila le firme raccolte in pochi giorni dalla petizione lanciata dall'editoriale di Fabrizio Gatti su Today.it. Nell'articolo, pubblicato il 10 gennaio, si chiede che la casa dove Benito Mussolini è nato, a Predappio (Forlì), diventi il memoriale delle vittime dell'odio politico in Italia. Di qualunque colore esso sia: dal regime fascista del duce agli anni più recenti del terrorismo. La proposta dovrebbe essere la risposta della società civile alle parate che i gruppi neofascisti periodicamente organizzano in Italia e alle minacce nei confronti di giornalisti, scrittori, volontari che hanno denunciato le violenze. E la risposta è stata subito immediata (nella foto sopra, un raduno fascista a Predappio).

Tra i primi a firmare, il regista tedesco Oliver Hirschbiegel, che ha diretto il capolavoro “La Caduta” sugli ultimi giorni di Adolf Hitler e Stefano Bises, lo sceneggiatore della serie tv “M. Il figlio del secolo”, tratta dall'omonimo libro di Antonio Scurati. Dal mondo del cinema sono arrivate anche le adesioni di Angelo Barbagallo, produttore di tanti film tra i quali “La stranezza” con Ficarra e Picone e Toni Servillo; Fabrizio Donvito, produttore di Riccardo Scamarcio, Pierfrancesco Favino e Alessandro Gassman; oltre a Nils Hartmann e Sascha Rosemann e Carlo Poggioli, designer dei costumi di grandi successi del cinema.

Ma hanno firmato soprattutto i nostri lettori e le nostre lettrici. Tantissimi. Grazie anche al supporto della piattaforma Change.org e della trasmissione di RaiRadio1 “Igorà tutti in piazza” di Igor Righetti, che ha ospitato il direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it, Fabrizio Gatti. Adesioni anche dalla Francia, con l'editrice di Parigi Liana Levi, e dalla Svezia, dopo la pubblicazione della notizia della petizione sul quotidiano Aftonbladet.

Dalla politica hanno aderito rappresentanti del centrodestra, tra i quali l'esponente lombardo Daniele Cassamagnaghi, e del centrosinistra Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Marco Furfaro. Tra le firme, anche quelle di Marco Cappato, rappresentante dell'associazione “Luca Coscioni” e la deputata del M5Stelle, Valentina Barzotti.

Scrive un lettore di Today.it, Eugenio Vedove: "Grazie per questa iniziativa con la quale concordo pienamente, sulla base dell'esperienza austriaca verso i luoghi hitleriani”. L'Austria ha infatti impedito che la palazzina in cui è nato Adolf Hitler diventasse meta di pellegrinaggi, destinandola a stazione di polizia.

Le ventimila firme saranno inviate al sindaco di Predappio, Roberto Canali. Casa natale Mussolini, di proprietà del Comune, oggi ospita mostre storiche sul fascismo. Dall'industria del ventennio al sogno africano dell'impero, dalla scuola elementare fascista a quando, sempre durante il regime, "Predappio spiccò il volo". Oltre ventiduemila lettori di Today.it chiedono che non ci si dimentichi delle vittime dell'odio.

