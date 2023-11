"Ma quale patriarcato?": i manifesti choc di CasaPound con le foto di Turetta

Un'offesa alla memoria di Giulia e un insulto alla pubblica sensibilità. Il movimento di estrema destra Casapound entra a gamba tesa nel dibattito politico del momento e lo fa a modo suo, con manifesti che stanno suscitando non poche polemiche. Per esprimere il suo dissenso verso le rivendicazioni femministe e il dibattito sul patriarcato, Casapound ha usato nientemeno un manifesto con l'immagine di Filippo Turetta, il 22enne reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna Giulia Cecchettin.

Nei manifesti, oltre alla gigantografia in bianco e nero di Turetta, compare la scritta "Ma quale patriarcato? Questo è il vostro uomo rieducato". I manifesti sono comparsi nelle vie di Ostia e di altre città italiane, nella giornata di oggi giovedì 30 novembre.

Un pensiero che i camerati di Casapound articolano poi nuovamente in una nota: "Turetta è invece la conseguenza di una società che non fornisce più valori né, tanto meno, esempi. Dopo anni di decostruzione di genere, di deresponsabilizzazione del cittadino, a partire dalla scuola, cosa ci si può aspettare se non individui non in grado di affrontare una benché minima difficoltà? - afferma il comunicato che prosegue - Filippo Turetta, come tanti altri, sono proprio figli di quel sistema ‘fluido’, tanto sbandierato anche dalle femministe che ora pensano di infiammare le piazze fondato sulla mediocrità e sul non essere piuttosto che su esempi di coraggio e virtù".

Si potrebbe obiettare su molti aspetti, ma conviene limitarsi a una sola evidenza: come si fa a parlare di coraggio e virtù quando si utilizza abusivamente l'immagine di un omicida e di un dramma per fare polemica politica?

Ma del resto non è la prima volta che il movimento utilizza manifesti shock per agitare la gran cassa mediatica. Nel 2018, nel corso delle elezioni nella provincia di Bolzano, Casapound aveva pubblicato un manifesto con lo slogan "Ripulire l'alto Adige" con l'immagine della giunta uscente e di un gruppo di migranti. Nel 2019 il manifesto di una mamma che allatta un bambino era comparso nelle vie di Frosinone con il logo Casapound. Lo slogan? "L'Italia ha bisogno di figli. Non di unioni gay ed immigrati". Nel 2020 erano comparsi dei manifesti mortuari nelle sedi Inps per protestare contro il ritardo degli assegni di cassa integrazione per i lavoratori.

E arriva anche la reazione di Elena Cecchettin alla provocazione di Casapound: "Ma è spaventoso" ha affermato la sorella di Giulia commentando una storia di Paola Meloni, responsabile dell’associazione Quote Merito Lazio che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per rimuovere i poster.

