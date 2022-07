Il ghiacciaio si scioglie in una maxi cascata: le riprese aeree di ciò che resta del Mandrone

Siamo sull'Adamello, in Val Camonica, a cavallo tra Lombardia e Trentino. Ecco le immagini riprese dall'elicottero cosa ci mostrano ciò che rimane del ghiacciaio.

Il grande caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova il nostro Paese. Sull'Adamello, in Val Camonica, si è registrato in questi giorni una cascata record provocata dallo scioglimento del ghiacciaio. Le immagini aeree, postate sulla pagina Facebook Elimast Helicopter Service, riprendono la situazione attuale: è imponente il fiume d'acqua che sta scendendo verso Val Genova e mostrerebbe una fusione in stato avanzato del ghiacciaio, anche se siamo solo a metà luglio.