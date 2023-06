Messi alla porta dai genitori, i giovani LGBTQ ripartono dalle case arcobaleno

Poco più che diciottenni e fragili, si trovano da un momento all'altro senza un posto dove stare. Senza una casa né una famiglia. Allontanati o fuggiti da un ambiente che avrebbe dovuto proteggerli da attacchi e discriminazioni per il loro orientamento sessuale e per il percorso di transizione avviato. Soprattutto quando il paese è piccolo e la gente mormora. E così, con il dolore di essere stati sbattuti fuori dalla porta di casa dalle loro stesse famiglie dopo il coming out e con la paura di dover continuare la propria vita senza l'appoggio emotivo ed economico che è proprio di un nucleo familiare, molti giovani LGBTQ+ si rivolgono alle case arcobaleno, cioè rifugi per chi fugge da violenza psicologica e fisica, alimentata da sentimenti d'odio verso la comunità omotransessuale. Con un solo obiettivo: riprendere un percorso interrotto e rimarginare una ferita nell'anima che si è aperta per le feroci repressioni e reclusioni in famiglia, violenze psicologiche ripetute, disistima e discredito costanti.

La difficoltà di accogliere chi cerca aiuto

In Italia sono circa 70 i posti letto nelle case rifugio per le persone che hanno subito discriminazione per il loro orientamento sessuale. Troppo pochi. Chi gestisce i centri lamenta la difficoltà di rispondere a tutte le richieste di aiuto che arrivano da persone di ogni età e classe sociale. Il primo progetto italiano è partito a Roma nel 2016, ma negli anni a seguire sono comparse nuove case arcobaleno in altre città, segno di quanto il fenomeno della discriminazione omosessuale tra le mura domestiche sia sempre più diffuso e urgente. Nei centri di accoglienza presenti in sette città d'Italia (Milano, Torino, Roma, Padova, Napoli, Bergamo e Reggio Emilia) arrivano persone da tutta la penisola. E non sempre è facile trovare una sistemazione per chi cerca aiuto.

A Roma c'è la casa di accoglienza temporanea Refuge LGBT, un luogo top-secret nella periferia della Capitale che ha una disponibilità di solo otto posti. "Al momento ci sono sette persone nella struttura - racconta a Today.it Alessandra Rossi, coordinatrice Gay Help Line - Ma l'ingresso in casa non è sempre facile: gli ospiti sono ragazzi vulnerabili, che cercano protezione in un luogo sicuro e lontano dalle violenze perpetuate nel loro contesto familiare. Il rifugio accoglie giovani che rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 26 anni provenienti da tutta Italia, ma in questo periodo ci sono ospiti che non superano i 20 anni", precisa Rossi, che evidenzia come la loro giovane età sia la prova di una condizione di marginalizzazione, rifiuto, disagio e violenza tra le mura domestiche.

Il senso di straniamento e la privazione di un supporto relazionale dei ragazzi li fa sentire abbandonati. Al centro si rivolgono ragazzi senza nulla: privati di qualsiasi forma di sostegno emotivo ed economico e con il timore di essere rintracciati dalla famiglia dalla quale si sono allontanati. "La permanenza prevista nel centro è di sei mesi, ma in casi particolari può essere estesa per un altro semestre", spiega la coordinatrice di Gay Help Line. Un po' come una famiglia allargata, gli ospiti della struttura ricettiva vivono un ambiente sicuro e protetto, che permette di continuare il percorso di studi interrotto o iniziare un'esperienza lavorativa. Il centro, insomma, fornisce alle giovani vittime di omotransfobia gli strumenti per garantire una progettualità di vita e diventare così autonomi.

Il centro però si trova ad affrontare più richieste di aiuto rispetto alla disponibilità di accoglienza. "Purtroppo però non possiamo accontentare tutte le persone che si rivolgono a noi - spiega Rossi - Analizziamo ogni singola richiesta d'auto, facendo un'analisi dei bisogni della persona e dell'impatto subito per la violenza e la marginalizzazione. Un'indagine che prende in esame molteplici elementi che determinano una vulnerabilità su molteplici livelli: non solo l'orientamento sessuale o l'identità di genere, ma anche il contesto economico o la presenza di disabilità psicofisica".

La carenza di fondi e la solidarietà dei cittadini

La difficoltà oggi è quella di tenere in vita i progetti in corso. Il Refuge rischiava di chiudere per sempre ma è rimasto aperto grazie alla generosità di cittadini e istituzioni, come la Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma, Chiesa Valdese e Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. "In Italia purtroppo progetti come il nostro non hanno una progettualità strutturale. Ci troviamo a dipendere nella sostenibilità da bandi pubblici o finanziamenti estemporanei, come ad esempio i crowdfunding – precisa Rossi -, per garantire la continuità del progetto".

C'è poi un'altra struttura di accoglienza temporanea gestito dal Gay Help Line. È la "Casa di Ornella", un progetto di semi autonomia e che prende il nome a Maria Ornella Sterpa, una femminista transgender che si è vista negare diritti e aiuto, deceduta a neppure 42 anni nel maggio 2008, e che ha dovuto affrontare il rifiuto della sua famiglia che non l'ha mai accettata. La "Casa di Ornella" accoglie persone transgender, non binarie e intersessuali, in un bene confiscato alla mafia nel VII municipio di Roma. Ancora una volta, nei luoghi della periferia romana nascono dei centri di accoglienza che offrono protezione e sostegno articolato (psicopedagogico, sanitario, formativo, relazionale, lavorativi) a chi fugge dal discredito e dalla crudeltà della società e della famiglia.