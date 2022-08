Vaiolo delle scimmie: le regioni italiane più colpite

I casi di vaiolo delle scimmie in Italia ad oggi sono 760, secondo i dati diffusi dal ministero della salute nel bollettino aggiornato. Rispetto all'ultima rilevazione si registra un incremento di venti unità. Le infezioni collegate a viaggi all'estero sono 205. L'età mediana in anni (range) 37 (14-71). In stragrande maggioranza la situazione riguarda gli uomini. Le donne colpite dal virus sono in totale 11. La regione maggiormente interessata è la Lombardia con 322 pazienti, seguita dal Lazio (138) e dall'Emilia Romagna (75).

Il ministero della salute ha attivato un sistema di sorveglianza con regioni e province autonome sui casi di vaiolo delle scimmie, e pubblica un bollettino ogni martedì e venerdì. Il primo caso in Italia è stato confermato il 20 maggio scorso. "L'organizzazione mondiale della sanità - spiega il ministero - ha dichiarato il 23 luglio 2022 il vaiolo delle scimmie (monkeypox) emergenza sanitaria globale e formulato una serie di raccomandazioni. In Italia, i casi mostrano una tendenza alla stabilizzazione, la situazione è sotto costante monitoraggio, e non si ritiene debba destare particolari allarmismi".

E come va nel mondo? I casi confermati finora sono più di 50mila. "Nelle ultime due settimane sembra esserci stato un lieve rallentamento della crescita - ha spiegato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova -. Segno che informazione, misure di prevenzione e profilassi vaccinale stanno funzionando. Avanti così".