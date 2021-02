L'annuncio di Casini: "Ho il Covid"

Il senatore in collegamento con La7: "Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida"

Pierferdinando Casini è risultato positivo al coronavirus. Lo ha rivelato a 'L’Aria che Tira', su La7, il senatore del Gruppo Per le Autonomie, spiegando che finora la malattia gli ha portato solo lievi sintomi. "Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida" ha detto Casini collegamento da casa con Myrta Merlino. "Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai", ha aggiunto l'ex presidente della Camera.