Si chiude il caso Iuventa: le ong non erano "taxi" del mare per i migranti

Dopo più di sette anni si chiude il caso Iuventa. Il tribunale di Trapani ha pronunciato una sentenza di "non luogo a procedere" per i membri dell'equipaggio della nave della ong Jugend Rettet, indagati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il non luogo a procedere era stato chiesto dalla stessa Procura di Trapani. Erano coinvolte nell'indagine anche Msf e Save the children.

"Nel corso dell'udienza - spiega l'avvocato Jean-Paule Castagno - è stato possibile portare all'attenzione del giudice tutti gli elementi di prova non emersi nel corso delle indagini che hanno smentito categoricamente ogni accusa. Al contrario, sono emerse l'encomiabile professionalità e dedizione con le quali tutto il personale dell'Organizzazione, e in particolare il team leader responsabile per la missione, ha operato".

"Un'odissea durata sette anni. Dopo due anni di oltre 40 udienze preliminari, questo caso si conferma il più lungo, costoso e vasto procedimento contro le ong di ricerca e soccorso, esempio emblematico dei grandi sforzi compiuti dalle autorità per criminalizzare la migrazione", dicono da Iuventa annunciando di volere riprendere al più presto le missioni di soccorso. Pur "accogliendo con favore" la sentenza del gup di Trapani, l'equipaggio della Iuventa esprime "grande disappunto per gli irreparabili danni inflitti dall'indagine e dal processo".

"Dopo sette anni di false accuse, slogan infamanti e una plateale campagna di criminalizzazione delle organizzazioni impegnate nel soccorso in mare, cade la maxi-inchiesta avviata dalla Procura di Trapani nell'autunno del 2016, la prima della triste epoca di propaganda che ha trasformato i soccorritori in 'taxi del mare' e 'amici dei trafficanti'", commentano da Medici senza frontiere. E proseguono denunciando "un mastodontico impianto accusatorio basato su illazioni, intercettazioni, testimonianze fallaci e un'interpretazione volutamente distorta dei meccanismi del soccorso per presentarli come atti criminali".

Il caso Iuventa

Nel 2016 due dipendenti di una società di sicurezza privata ingaggiati per lavorare sulla nave Vos Hestia noleggiata da Save the Children presentano una denuncia accusando diverse ong di essere coinvolte in episodi ambigui. Le informazioni sulle presunte irregolarità vengono inviate alla polizia, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (il Dis, cioè i servizi segreti) e ad alcuni politici tra cui l'allora segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, e il deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista.

A maggio del 2017 la polizia manda a bordo della Vos Hestia un proprio agente sotto copertura. Ad agosto la procura di Trapani ordina il sequestro della nave Iuventa. Le indagini durano quasi cinque anni e vengono intercettati anche molti giornalisti non indagati, ma che si occupavano spesso di immigrazione. A marzo del 2021 vengono formalizzate le accuse contro il personale di Save the children, Medici senza frontiere (Msf) e Jugend Rettet (per Iuventa). Ventuno persone sono state accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per salvataggi di migranti in fuga dalla Libia tra il 2016 e il 2017. Solo a maggio 2022 inizia l'udienza preliminare, durata quasi due anni. Il 28 febbraio la procura di Trapani, la stessa che aveva formulato le accuse, chiede il non luogo a procedere e il dissequestro della nave Iuventa (ormai diventata inutilizzabile), oggi la decisione del gup.