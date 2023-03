"Casse lente" al supermercato per combattere la solitudine

La vita moderna ci impone ritmi di vita sempre più frenetici e così spesso ci ritroviamo a bere un caffè al bar in piedi al volo oppure a utilizzare le casse veloci del supermercato per guadagnare qualche minuto di tempo in più nell’arco di una giornata fitta di appuntamenti. Così facendo, però, perdiamo il contatto umano con le persone, quelle quattro chiacchiere che spesso ci consentono di rallentare e che per alcune persone sole, soprattutto anziane, rappresentano un momento importante della giornata. E così una catena di supermercati olandesi, in netta controtendenza rispetto agli altri competitor, invece di installare casse automatizzate ultra-veloci ha deciso di aprire delle "casse lente", per chi ha voglia di scambiare due parole con la cassiera di turno senza che le persone in fila si lamentino.

Questi supermercati puntano a fidelizzare il cliente offrendo loro una esperienza positiva d’acquisto, un ambiente accogliente e amichevole che possa spingerli a tornare. Un modo per creare un senso di comunità quando si ha difficoltà ad integrarsi, un modo diverso per combattere la solitudine delle persone, un programma vero e proprio di inclusione sociale che parte dai quartieri. "Se possiamo giocare un ruolo contro la lotta alla solitudine è meraviglioso. Questo è quello che vogliamo fare noi di Jumbo: conoscere davvero il cliente, arrivargli fino al cuore e vedere l’allegria sul suo viso", ha dichiarato in un’intervista la responsabile dell’azienda Colette Cloosterman-van Eerd.

