L'Italia sempre più di cemento: consumo di suolo ai massimi da dieci anni

Il territorio nazionale è in continua trasformazione, ma in Italia il cemento è troppo. Solo nell'ultimo anno, il 2021, sono andati persi quasi 70 chilometri quadrati di suolo naturale: è il dato peggiore negli ultimi dieci anni. Il rapporto sul consumo di suolo pubblicato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sottolinea che il dato è in peggioramento dopo i miglioramenti degli ultimi anni, anche a fronte di una mancata crescita demografica.

La natura sigillata dal cemento

Nell’ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato 69,1 chilometri quadrati, ovvero, in media, circa 19 ettari al giorno, facendo perdere circa 2,2 metri quadrati di suolo naturale ogni secondo e causando la scomparsa irreversibile di aree naturali e agricole. Queste superfici sono sostituite da nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale all’interno e all’esterno delle aree urbane esistenti.

Una crescita delle superfici artificiali solo in parte compensata dal ripristino di aree naturali, pari quest’anno a 5,8 km2, dovuti al passaggio da suolo consumato a suolo non consumato (in genere grazie al recupero di aree di cantiere o di superfici che erano state già classificate come consumo di suolo reversibile). Nel 2021 il dato del consumo di suolo è stato il peggiore degli ultimi dieci anni, dopo che negli ultimi erano stati registrati dei miglioramenti. La natura è sigillata dal cemento: la copertura artificiale del suolo è ormai arrivata al 7,13%, rispetto alla media UE del 4,2%.

In totale, tra il 2006 e il 2021 in Italia sono stati consumati 1.153 chilometri quadrati di suolo naturale o seminaturale a causa dell’espansione urbana e delle sue trasformazioni collaterali, con una media di 77 chilometri quadrati all’anno.

Le regioni che fanno peggio

I valori percentuali più elevati di suolo consumato sono in Lombardia (12,12%), Veneto (11,90%) e Campania (10,49%). Gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell’ultimo anno, sono avvenuti in Lombardia, con 883 ettari in più, Veneto (+684 ettari), Emilia Romagna (+658), Piemonte (+630) e Puglia (+499).

Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Basilicata e Calabria sono le regioni che, quest’anno, hanno avuto incrementi inferiori ai 100 ettari. In termini di incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno precedente, invece, i valori più elevati sono in Abruzzo (+0,78%), Piemonte (+0,37%), Campania (+0,34%) Emilia-Romagna (+0,33%).

I cambiamenti netti del 2021, ovvero il consumo di suolo rapportato alla superficie territoriale, rende evidente il peso del Nord-Ovest che consuma 2,70 metri quadrati ogni ettaro di territorio, e del Nord-Est (2,45) contro una media nazionale di 2,10. Tra le regioni, la densità del consumo di suolo è più alta in Abruzzo (3,88 m2/ha), Veneto (3,73 m2/ha), Lombardia (3,70 m2/ha) e Campania (3,60 m2/ha).

I comuni con più cemento

Roma si conferma come città che consuma più suolo di tutte le altre città italiane. Nonostante, infatti, un calo rispetto al periodo precedente, anche quest’anno la Capitale perde 95 ettari di suolo naturale o seminaturale. Ma cosa sostituisce il suolo naturale? Più della metà del consumo di suolo di Roma, ad esempio, può essere ricondotto ad aree di cantiere, sintomo di una notevole dinamicità del fenomeno. Nell’ultimo anno, Roma ha consumato suolo anche per nuove aree edificate e per l’espansione di aree di cava e di aree asfaltate destinate a parcheggi o piazzali, in questi ultimi casi con percentuali vicine al 12% dei cambiamenti totali. Roma risulta essere in questa posizione dal biennio di rilevazione 2017-2018 ed è impor-tante sottolineare come sia la città che dal 2006 ad oggi abbia consumato in media, più suolo di tutte le altre città (più di 90 ettari l’anno).

Insieme a Roma, i comuni che hanno consumato più suolo nell’ultimo anno sono Ravenna e Vicenza, rispettivamente con circa 68 e 42 ettari in più. A Ravenna, gran parte del consumo è dovuto ai cantieri del nuovo tracciato del metanodotto, nelle campagne ad ovest della città. Per la città veneta invece il cantiere più grande (di quasi 30 ettari), è dovuto ai lavori per un grande parco nella parte nord del comune. In entrambi i casi le trasformazioni sono state classificate come processi reversibili, per i quali la situazione verrà verificata nei prossimi monitoraggi al fine di riassegnare lo stato di naturalità ad avvenuto ripristino.

Tra gli altri comuni con più consumo ci sono Reggio nell’Emilia, Catania e Novara, tutte e tre con cambiamenti rilevati intorno ai 35 ettari. Catania deve la quasi totalità dei nuovi cambiamenti ai cantieri del polo intermodale dell’interporto e del polo logistico adiacente, per un totale che sfiora i 30 ettari. A Novara la maggiore quota di trasformazione del territorio è dovuta al completamento di un fabbricato di una superficie stimata di 10 ettari, desti-nato all’e-commerce, e altri 17 ettari circa destinati a cantieri per nuove infrastrutture.

Inoltre, fra i primi dieci comuni con incremento maggiore negli ultimi 12 mesi troviamo tre comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti: Desenzano del Garda (quasi 34 ettari), Palo del Colle (+32 ettari), Ghedi (+32 ettari) e Ostellato (+30 ettari). Per Palo del Colle il consumo è legato a un grande impianto fotovoltaico, Ghedi invece deve quasi la metà del nuovo suolo consumato ai lavori di ampliamento dell’aeroporto militare, infine, Desenzano del Garda deve i suoi numeri ai cantieri per l’alta velocità nelle adiacenze dell’autostrada oltre a interventi puntuali di densificazione urbana. Tra i capoluoghi regionali, oltre a Roma, già menzionata, troviamo Venezia con valori significativamente più bassi rispetto alla prima in classifica (+23), e altre 4 città che consumano dai 10 a i 20 ettari: Milano (quasi 19 ettari), Napoli (quasi 18), Perugia (13), L’Aquila (12).