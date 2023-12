Cenano in pizzeria e scappano senza pagare: "Che senso ha? Abbiamo le immagini..."

Un arancino, un crocchè, una montanara, una pizza regina margherita, due margherite, due birre e due frittatine classiche. Per un totale di 49 euro. Tre persone hanno cenato in pizzeria, ma sono andate via dal locale senza saldare il conto. È successo a Napoli, secondo quanto denunciano sui social Giuseppe Russo e la sua compagna Federica, proprietari della pizzeria e influencer de "Il mio viaggio a Napoli". "Nel 2023 è quasi assurdo che possano succedere ancora cose del genere, approfittando del caos in una pizzeria. Invitiamo il signore a ritornare", dicono.

Secondo quanto riportano i due influencer napoletani, tre persone sedute ad un tavolo della loro pizzeria dei Quartieri Spagnoli si sarebbero alzate per andare via senza pagare: "Era arrivato il pre conto, ma sono fuggiti via senza saldarlo. Abbiamo l'immagine nitida del volto di questa persona, che per il momento abbiamo deciso di non mostrare. Una delle persone non è neppure tanto giovane - dicono i due -. Abbiamo dalle telecamere di videosorveglianza che ritraggono questa persona nitidamente. Il conto era di 49 euro. Se hai problemi economici ti invitiamo di nuovo a mangiare da noi. Ma non si fa. C'è gente che lavora. Che senso ha ciò che hai fatto?".

