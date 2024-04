Che cosa può essere successo nella centrale idroelettrica di Suviana: 5 morti e 2 dispersi

È salito a 5 morti e 2 dispersi il bilancio del tragico incidente avvenuto intorno alle 14:30 del 9 aprile all'impianto idroelettrico di Bargi. Per l'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, "è presto" e non "opportuno" parlare ora di cosa sia successo alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di artificiale di Suviana, in provincia di Bologna. La centrale è gestita da Enel Green Power e con i suoi 330 megawatt è la più potente dell'Emilia Romagna e uno degli impianti strategici in caso di blackout nazionale: ciò significa che in caso di blackout è in grado di erogare la sua massima potenza entro 4 minuti. "A tempo dovuto si faranno tutti gli accertamenti", ha assicurato Bernabei smentendo la presunta catena di subappalti attorno alla quale ruoterebbe la gestione dell'impianto.

Fin dagli attimi immediatamente successivi all'incidente si è parlato di esplosione, ma da dove possa essere partita e perché resta da verificare. Sappiamo che le vittime sono morte intrappolate nei piani sotto il livello dell'acqua della centrale, e che da quest'ultima è fuoriuscito del fumo, il che farebbe pensare a un incendio, forse scaturito da un cortocircuito.

Sappiamo poi che nell'impianto era in corso un intervento di manutenzione, "un normale aggiornamento tecnologico che si fa nelle centrali", ha spiegato ancora Bernabei, sottolineando che l'intervento era stato pianificato dal settembre 2022 "non per un tema di sicurezza". Proprio a questo intervento sarebbe dovuto l'incidente, e non a un problema strutturale proprio dell'impianto.

Ma per comprendere le possibili cause della tragedia è essenziale avere a mente la struttura e il funzionamento generali di una centrale idroelettrica, e di quelli di Bargi in particolare.

Come è fatta la centrale di Suviana

In generale, la produzione di energia negli impianti idroelettrici si ottiene grazie all’energia meccanica fornita dalla caduta dell'acqua, in grado di far ruotare una turbina.

A questa è collegato un alternatore che trasforma l’energia meccanica in energia elettrica che viene poi immessa nella rete di trasmissione ad alta e altissima tensione.

Esistono tre tipi di centrali idroelettriche: ad acqua fluente, che sfruttano il flusso naturale di un fiume, a bacino, nelle quali l'acqua viene accumulata in un bacino, naturale o artificiale, attraverso una diga, e ad accumulazione, o "di pompaggio", che prevedono l'esistenza sue bacini a quote differenti. È questo il caso della centrale di Suviana, che sfrutta il dislivello di circa 375 metri tra il bacino artificiale di Suviana e il lago Brasimone.

L'impianto si sviluppa in verticale, ed è immerso per 3/4 nel lago. Le due turbine si trovano in basso, immerse sotto al livello dell'acqua, al piano - 8. Sappiamo che l'incidente ha provocato l'allagamento di questo piano dell'edificio e di quello immediatamente al di sotto, il - 9, dove c'è il canale di scarico dell'acqua e dove sono state ritrovate le vittime confermate. Le turbine sono collegate a due alternatori, posti invece nella parte alta della struttura. Mentre le turbine sono essenzialmente meccaniche, gli alternatori contengono invece tutte le parti elettriche di cui è composta una centrale.

I dubbi sull'esplosione

Nelle turbine, essendo componenti meccaniche, è difficile ipotizzare un'esplosione in senso stretto. Più probabile invece che qualcosa possa essere successo al livello degli alternatori. Il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, ha parlato in effetti di "esplosione determinata dall'alternatore di una turbina", ricordando come in un impianto idroelettrico ci sia "una forte interconnessione tra parti meccaniche e parti elettriche".

Anche le parti meccaniche di un impianto, tuttavia, "sono alimentate da circuiti oleodinamici che potenzialmente portano un fluido infiammabile", ha spiegato il prefetto, che non ha però voluto sbilanciarsi in ulteriori ipotesi: "Oltre mi sembrerebbe poco prudente andare". All'interno della centrale Enel "può essersi creato un cortocircuito che ha costituito una grande fonte di calore e in presenza di materiale infiammabile può essere scoppiato un incendio", spiega il professor Francesco Ballio, professore di Ingegneria Idraulica del Politecnico di Milano.

Ma il cortocircuito non è l'unica ipotesi: si parla anche di come i tecnici fossero impegnati in una saldatura con delle bombole che potrebbero essere state difettose.

L'ipotesi del tecnico

Un tecnico esperto nella manutenzione di impianti idroelettrici, sentito da Today.it, ha pochi dubbi: un cedimento del materiale isolante che separa le tre fasi dell'alternatore, oppure "un bullone stretto male" avrebbe provocato il contatto tra due fasi. Così sarebbe avvenuto il "cortocircuito" che si verifica quando "il circuito elettrico si chiude molto prima di quanto dovrebbe. La resistenza elettrica va a zero e le correnti diventano enormi. Il passaggio di corrente tra due conduttori determina sforzi elettrodinamici la cui intensità è inimmaginabile", prosegue l'esperto.

Nel video qui sopra l'esplosione di un piccolo alternatore: lo scenario potrebbe essere lo stesso registrato all'interno della centrale, ma su scala decisamente maggiore. "L'alternatore sarebbe stato come 'strattonato' con forza enorme. Poiché è rigidamente collegato alla turbina, l'ha strappata dalla sua sede e l'acqua è uscita allagando i locali. L'acqua poi bagna i circuiti, provoca altri corti circuiti e si genera il fuoco", spiega il tecnico.

"Immagina un gigante che tira l'alternatore e la turbina, le strappa dalle fondazioni o le contorce tutte. Ecco, questo è successo". L'incidente è avvenuto durante la messa in esercizio della turbina, una fase delicata che precede il collaudo vero e proprio. "La fase di avviamento è la più pericolosa di tutte, perché i lavori non sono terminati, quindi c'è gente in giro per il cantiere, e l'impianto non è ancora completamente a punto. Quelli che sono morti magari stavano facendo tutt'altro".