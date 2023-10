Costruire una centrale nucleare all'anno, il governo ci prova: il piano

Il governo Meloni vuole far tornare l'energia nucleare in Italia, ci sarebbe già un piano per farlo. Le intenzioni sembrano reali, diversi esponenti della maggioranza ne hanno parlato, come i ministri Tajani e Salvini. Anche la Camera dei deputati aveva approvato una mozione che impegnava il governo a "valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia".

A 36 anni dai referendum che hanno fermato le centrali italiane il tema torna di moda e un documento sarebbe già arrivato sul tavolo del ministro competente, Gilberto Pichetto Fratin, su iniziativa delle principali aziende coinvolte del settore. Vediamo di cosa si tratta.

Un mini-reattore all'anno, fino al 2050

L'apertura del primo cantiere nel 2030, da concludersi entro il 2035, per poi proseguire al ritmo di un reattore l'anno fino al 2050: in tutto 15-20 mini centrali nucleari per un investimento complessivo di 30 miliardi di euro. Secondo le stime riportate, l'impatto sarebbe positivo sul sistema economico: compreso l'indotto, parliamo di circa 100 miliardi di euro e di oltre mezzo milione di posti di lavoro.

Nel documento, di cui ha scritto il Sole 24 Ore, si prevede che le nuove centrali contribuirebbero a far raggiungere la neutralità carbonica in Italia nel 2050, risparmiando 400 miliardi di euro rispetto "a uno scenario di sole rinnovabili".

Il piano per il ritorno al nucleare dell'Italia sarebbe già sul tavolo del governo, e in particolare su quello del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il documento è stato presentato nelle scorse settimane al ministro Gilberto Pichetto Fratin dai vertici di alcune aziende portatrici di interesse sul tema: Edison, Ansaldo nucleare, Enea, Politecnico di Milano e Nomisma Energia.

In quello che viene definito "documento confidenziale", dal titolo "Il nuovo nucleare in Italia: perché, come, quando", si illustrano numeri, tabella di marcia, risvolti geopolitici, e "le azioni istituzionali e di governance da adottare se il Governo vorrà tornare a esperire le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nucleare".

Tajani: "Stiamo cominciando a lavorare"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato queste intenzioni: "L'Italia è riuscita a proteggere la propria economia grazie anche ad accordi fatti abbandonando la fornitura russa e per questo stiamo cominciando a lavorare per il nucleare".

Per Tajani, il nucleare corrisponde "all'autoproduzione e quindi non essere più soggetti a ricatti di altri in caso di crisi. Ora non vedo preoccupazioni con i Paesi che sono attuali fornitori perché pur essendo sostenitori dell'esistenza di Israele, con tutto il mondo arabo abbiamo ottimi rapporti di buon vicinato", le sue parole alla trasmissione "In mezz'ora", su Rai 3, parlando delle possibili conseguenze della crisi in Medio Oriente sul mercato energetico.

Di recente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Iaea) Rafael Grossi per parlare, tra le altre cos, anche delle prospettive sul nucleare in Italia.

Ma in attese delle nuove, dove sono le ex centrali in Italia? Sogin, azienda detenuta dal Ministero dell'Economia, è responsabile del "decommissioning", ossia la gestione dello spegnimento di un impianto nucleare e delle sue scorie radioattive: accade nelle quattro centrali nucleari italiane di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta), e degli impianti legati al ciclo del combustibile nucleare: Eurex di Saluggia (Vicenza), Itrec di Rotondella (Matera), Ipu e Opec a Casaccia (Roma) e Fn di Bosco Marengo (Alessandria).

Con la Legge di Bilancio 2018, è stato affidato a Sogin il decommissioning del reattore Ispra-1, situato nel complesso del Joint Research Center (Jrc) di Ispra (Varese).

