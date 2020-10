Centri commerciali chiusi: dove, quando e soprattutto come

In quali regioni i centri commerciali resteranno chiusi nel week end? In tanti se lo stanno chiedendo dopo l’ordinanza firmata ieri dal governatore del Piemonte Alberto Cirio e dopo che la stessa Regione Lombardia ha annunciato un provvedimento analogo (che però non è ancora arrivato). Allo stato attuale dunque il Piemonte è l’unica regione ad aver chiuso i centri commerciali.

L’obiettivo dell’ordinanza "è evitare assembramenti" ed evitare che gli stessi centri commerciali "siano meta anche di molti residenti in Lombardia".

Centri commerciali chiusi in Piemonte: l’ordinanza

La chiusura scatterà solo nel fine settimana, e a partire da sabato 24 ottobre, solo per "le grandi superfici di vendita e le attività annesse o pertinenti, superiori a 1.500 metri quadri nei Comuni fino a 10.000 abitanti e superiori a 2.500 metri quadri nei Comuni con più di 10.000 abitanti". All’interno dei centri commerciali potranno però rimanere aperti i negozi di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio.

Centri commerciali chiusi anche in Lombardia?

La Lombardia è stata la prima regione ad annunciare (già lunedì sera) la possibile chiusura "nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessita". L’ordinanza in merito però non è ancora arrivata. E dunque, in mancanza di ulteriori disposizioni, i centri commerciali restano aperti.

Le agenzie riportano oggi una bozza del provvedimento che dovrebbe prevedere (il condizionale è d’obbligo) la chiusura per "le grande strutture di vendita" e per gli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali, eccezion fatta pero' per quelli che si occupano di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e "relativi prodotti accessori", nonche' farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli. Insomma, la Gdo chiude ma fino ad un certo punto visto che all’interno dei centri commerciali molti esercizi potranno comunque restare aperti.

E le altre regioni?

Anche per la Campania qualche giornale ha parlato di una possibile serrata della grande distribuzione, ma finora non c’è nessun provvedimento in questo senso. La situazione è comunque in continua evoluzione. L’ultimo Dpcm firmato dal presidente Conte ha di fatto scaricato su sindaci e regioni la responsabilità di adottare provvedimenti per contenere l’impatto dell’epidemia con l'ovvia conseguenza che le ordinanze si stanno moltiplicando.