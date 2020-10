Centri commerciali chiusi nel week end: il Piemonte annuncia nuove restrizioni

"Centri commerciali, non alimentari, chiusi nel fine settimana in Piemonte" ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Entro questa sera firmerò un'ordinanza - spiega - che chiude i centri commerciali il sabato e la domenica su tutto il territorio regionale. Rimarrà aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi cioè di prima necessita'".

E in serata potrebbero essere prese anche nuove restrizioni. Alle 18.30, nel corso di una videoconferenza stampa, il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino, comunicheranno infatti "le decisioni in merito all'attuazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 contenute nel Dpcm, assunte questa mattina dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica".

Coronavirus, la situazione in Piemonte

Stando all'ultimo bollettino, ieri in Piemonte sono stati registrati 933 nuovi casi, di cui 532 asintomatici, e 5 decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 61 (+6), mentre i ricoverati con sintomi sono aumentati di 103 unità in un giorno (il totale è di 883). I tamponi diagnostici finora processati sono 868.770 (+9.564), di cui 466.505 risultati negativi.