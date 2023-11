I nuovi centri per migranti gestiti (e pagati) dall'Italia in Albania

Due nuovi centri per la gestione dei migranti vedranno la luce la prossima primavera. Non in Italia, ma in Albania. Nonostante la collocazione oltre i confini, la giurisdizione sarà italiana. L'annuncio è stato fatto dalla premier Giorgia Meloni, che ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro albanese Edi Rama. I nuovi centri vengono inquadrati da Meloni nella logica del "cambio di passo" e della "collaborazione europea" invocata per la gestione del fenomeno migrazione. A regime potranno gestire un "flusso annuale di 36mila" persone.

Per fronteggiare l'immigrazione "la collaborazione è decisiva", ripete Meloni con al fianco Edi Rama. E spiega: "L'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese e sotto la propria giurisdizione due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali".

Nei piani dei due premier, i centri accoglieranno fino a tremila persone e verranno trattate le domande di asilo e di rimpatrio dei migranti. "Una soluzione innovativa, di respiro europeo", ribadisce Meloni che elenca gli obiettivi dell'accordo con l'Albania: "Contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale".

"Se l'Italia chiama l'Albania c'è", dice dal canto suo Edi Rama. "Ancora non siamo nell'Ue, ma questo non ci impedisce di essere e vedere il mondo come europei", scandisce volutamente in italiano nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi. "Noi non avremmo potuto fare questo accordo con nessuno altro Stato dell'Ue. Non credo che nei prossimi anni, per quegli anni che pensiamo di avere davanti, riusciremo a ripagare il debito verso l'Italia, il popolo italiano, le istituzioni italiane, per quello che hanno fatto per noi sin dal primo giorno in cui siamo arrivati su questa sponda del mare per trovare rifugio, per scappare dall'inferno, per immaginare una vita migliore. Questo debito non si può ripagare. Se l'Italia chiama l'Albania c'è - insiste - Non sta noi giudicare il merito politico su decisioni prese. Noi rispondiamo presente quando possiamo dare una mano. Ed è chiaro che dare una mano vuol dire dare un pizzico di respiro in più, è una situazione difficile per l'Italia".

I centri "italiani" per i migranti in Albania

Palazzo Chigi spiega che il protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori siglato oggi "non si applica agli immigrati che giungono sulle coste e sul territorio italiani ma a quelli salvati in mare, fatta eccezione per minori, donne in gravidanza e soggetti vulnerabili".

I migranti, viene precisato, sbarcheranno a Shengjin e l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione e realizzerà un centro di prima accoglienza e screening. A Gjader realizzerà una struttura modello Cpr per le successive procedure. L'Albania collaborerà con le sue forze di polizia per la sicurezza e sorveglianza.

L'accordo si pone un obiettivo di "dissuasione rispetto alle partenze e di deterrenza rispetto al traffico di esseri umani". Il protocollo è stato sostanzialmente chiuso nel Ferragosto scorso (durante l'incontro che i due leader hanno tenuto e che è stato narrato come una semplice vacanza) e sarà operativo entro la primavera 2024. "È il primo accordo di questo tipo, un accordo storico non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione europea", rimarcano le stesse fonti di Palazzo Chigi.

