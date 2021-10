Arrivano i certificati digitali: dalla nascita al matrimonio, non serve più andare allo sportello

Dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello: basterà sedersi al computer e scaricarlo. "Senza nemmeno pagare il bollo, che in qualche caso arriva fino a 16 euro". Il ministro per l'Innovazione Vittorio Colao, in un'intervista al Corriere della Sera, annuncia che da metà del prossimo mese 14 certificati diventeranno digitali.

La novità interesserà "tutta Italia e per 14 tipi di certificato, dallo stato civile alla nascita, al matrimonio, ecc. liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora", spiega Colao. "Certo si deve avere lo scopo condiviso di fare accadere le cose, appunto. Di collaborare ognuno per la propria parte. Con la ministra Lamorgese diamo un segnale al Paese che non è più tempo di scetticismi, le cose si possono e si debbono fare"

"Ma se avessimo preteso di imporre al ministero dell'Economia di togliere i bolli dai certificati avremmo oltrepassato i nostri confini di competenza - prosegue il ministro - Assieme si è deciso invece che l'idea aveva senso, e il ministero dell'Economia ha visto la perdita di gettito seppur minima come un investimento per liberare anche risorse umane per i comuni. Con il ministero dell'Interno stiamo preparando novità anche per la carta d'identità digitale".

Tlc: a gennaio gare per la fibra

Per quanto riguarda poi le Telecomunicazioni, il ministro Colao annuncia che "a gennaio partiranno le gare per collegare 6,2 milioni di case con la fibra. E qualche settimana dopo le gare per sostenere e accelerare il 5G. Si potrà lavorare in videoconferenza da zone remote, con il 5G dai treni ma anche digitalizzare l`agricoltura o piccoli stabilimenti e laboratori".