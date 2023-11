Cos'è questa storia della mattanza di cervi nel parco naturale

Via alla caccia al cervo nella zona trentina del parco nazionale dello Stelvio. Lo prevede una delibera della Giunta provinciale di Trento approvata nel novembre 2022 ed entrata in vigore oggi. Il Progetto cervo, che risale al 2008 prevede l'abbattimento in due anni di circa 180 cervi, seguiti da altri 400 abbattimenti l'anno per i tre anni successivi. Il progetto è stato sottoposto al parere dell'Ispra, che ha dato via libera alla sperimentazione per mantenere sotto controllo il numero di cervi nell'area del parco.

L'abbattimento in area protetta è motivato dai danni causati dalla sovrappopolazione di cervi che avrebbero danneggiato non solo la vegetazione ma anche la riproduzione di caprioli e camosci.

Come si legge nel piano cervo del parco nazionale l'aumento del cervo significa, per le altre specie con abitudini simili, riduzione delle risorse alimentari e degli habitat idonei. Caprioli e camosci hanno vistosi progressivamente sottrarre spazio e risorse da parte del cervo che durante i mesi estivi è arrivato a frequentare i prati alpini oltre i 2.000 metri, l'habitat tipico del camoscio costretto ad alzarsi a sua volta di quota, occupando aree per lui probabilmente meno idonee. Questo sembra avere ripercussioni negative anche sulla mortalità e la natalità di questi animali.

Anche il bosco risente dell’alto numero di cervi che brucano gli apici dei giovani larici, abeti rossi e delle poche latifoglie presenti nel Parco rallentandone o impedendone la crescita. Pure lo strato arbustivo risulta ridotto e meno ricco della sua biodiversità caratteristica. Un sottobosco meno ricco significa, per animali come capriolo o gallo cedrone, una diminuzione nella possibilità di trovare riparo e nutrimento. Ciò causa una notevole perdita di biodiversità generale e semplificazione dell’ecosistema all’interno del Parco.

A fronte di una stima della popolazione in Val di Sole di circa 2.900 cervi, di cui circa 1.880 all'interno del Parco, il Piano proposto ha l'obiettivo di contenere la popolazione a circa 900 cervi. Non è tardata ad arrivare la reazione animalista con l'Enpa che chiede che venga fermata l'uccisione di 1.500 cervi. Secondo Enpa, il provvedimento, "a cui si erano opposte le associazioni che partecipano al piano di gestione del Parco, tra cui proprio Enpa, è rimasto 'quiescente' per quasi dodici mesi ed è stato poi 'riesumato' lo scorso 13 ottobre - in piena campagna elettorale per il rinnovo della Provincia - con una integrazione che, oltre a prevedere consistenti rimborsi per i cacciatori che uccidono gli ungulati, fissa addirittura un prezzo per l'acquisto della loro carne (3,5 euro al chilo). Ovviamente, sempre a beneficio delle doppiette", conclude Enpa.

Secondo la delibera infatti i cervi abbattuti potranno essere acquistati dai privati, mentre quelli invenduti potranno essere ceduti gratis ad altri enti pubblici, organizzazioni di volontariato o associazioni senza scopo di lucro. Sulla delibera sono già state fissate le tariffe tenendo conto che ogni cacciatore (che avrà diritto pure a un rimborso chilometrico) potrà esercitare il diritto di prelazione su due terzi dei capi abbattuti: il prezzo parte da 3,5 euro al chilo con uno sconto per chi avrà effettuato il prelievo di una serie di organi che serviranno al parco per i campionamenti biometrici.

Pertanto oggi partirà il piano di abbattimenti, fino al 23 dicembre, nei giorni di martedì, giovedì e sabato quando saranno definite delle aree "di controllo" in corrispondenza delle zone di svernamento del cervo. Pertanto il parco nazionale invita visitatori ed escursionisti ad evitare la propria attività nel Parco sopratutto in prossimità di tali aree delimitate da appositi cartelli informativi.