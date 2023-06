Sfidano la morte per un pugno di like: ecco le "sfide" più estreme del web

Sei adolescenti stesi sull’asfalto nella notte . Sono i primi giorni di aprile a Piedimonte San Germano, paese di poco più di seimila anime poco lontano da Cassino. Siamo in Ciociaria: Frosinone e Caserta sono quasi a un’ora di macchina, Roma sembra lontanissima. I primi allarmi vengono dati da alcuni automobilisti verso le dieci di sera: rallentano giusto in tempo per evitare la tragedia. Gli adolescenti scappano. Il folle gesto viene poi immortalato dalle telecamere di sorveglianza del Comune. La strada scelta dai ragazzini è la Casilina, la via che collegava (e collega ancora) la Capitale alla Campania. Un’arteria di solito molto trafficata.

I sei amici (due ragazze e quattro ragazzi) hanno un’età compresa tra i 12 e i 14 anni. E la loro folle "performance" non è immortalata solo dalle camere di sorveglianza. Finisce su TikTok. La scommessa è quella di stendersi sull’asfalto e aspettare l’arrivo delle auto scappando all’ultimo momento. La morte sfidata spavaldamente in diretta per i propri followers sul web. Sì, perché la gara ha un nome: si chiama "Planking Challenge'" e non è una novità per le forze dell'ordine.

A Nettuno, lo scorso settembre, sono ancora una volta le telecamere di sorveglianza a immortalare un altro gruppo di ragazzi sdraiati sulle strisce pedonali. Sono le quattro di notte e attendono l’arrivo di auto su una via cittadina per poi scappare e riprendere tutto sul web. A marzo del 2021 è il turno di sei adolescenti di Rivoli, nel torinese. Sfidano il traffico automobilistico e scappano all’arrivo della polizia. A giugno dello stesso anno segnalazioni della stessa challenge arrivano invece da Dovera, in provincia di Cremona.

L’ultimo episodio risale ad appena pochi giorni fa in Piemonte. Ma la lista potrebbe sicuramente continuare. Perché se la cronaca recente ha portato alla ribalta il mondo delle challenge social, il tema non è certo nuovo.

Challenge: un format per i social di oggi

L'uccisione del piccolo Manuel, il bambino di cinque anni investito a Roma da un Suv, ha destato un'ondata di indignazione trasversale. I 'The Borderline', il gruppo di influencer coinvolto nel tragico incidente (uno di loro è indagato per omicidio stradale N.d.r.) aveva lanciato una ‘sfida’ sul loro canale youtube: trascorrere più di 50 ore in auto. E le challenge, nel caso del gruppo di influencer romani, si traducevano in soldi, in parte grazie alle pubblicità su Youtube, in parte grazie alle sponsorizzazioni ottenute. Per la maggior parte dei ragazzi che si cimenta in sfide simili non è così, ma il meccanismo narrativo è molto simile. E ovviamente non è sempre pericoloso o criminale.

'"Le challenge sono delle sfide che vengono lanciate online da qualunque utente della rete, ma quelle più famose sono quelle create o diffuse da chi ha più followers. Una volta promosse diventano famose anche tramite passaparola. I fari sono puntati ovviamente solo su quelle negative, ma esistono anche quelle positive. Si pensi, ad esempio, all’Ice Bucket Challenge, ovvero la sfida di versarsi addosso un secchio di acqua ghiacciata lanciato dalle associazioni che si occupano della lotta alla SLA" osserva Gregorio Ceccone, pedagogista del digitale e membro dell’associazione Social Warning, da sempre impegnata nell’educazione all'utilizzo delle piattaforme on-line.

Ma positive o negative, tutte queste modalità comunicative si basano sulla ricerca del bene più prezioso di questo tempo: l’attenzione. Una ricerca che si trasforma spesso in una vere a propria droga, ma che è alla base di un fenomeno di intrattenimento che negli ultimi anni si è diffuso a macchia d'olio, soprattutto tra gli adolescenti.

La backcrackchallenge challenge, letteralmente il far scrocchiare la propria schiena grazie all’aiuto di una seconda persona (visibile nel video sopra) è una delle challenge più diffuse su TikTok, ma per i medici la pratica può essere pericolosa se non eseguita correttamente

"Le challenge sono tipologie di contenuto che sia TikTok che Youtube valorizzano particolarmente. Il problema è che vengono seguite quando sono popolari e generalmente più sono estreme, più persone le seguono. Siamo nella società della distrazione di massa, in cui si cerca di catturare l’attenzione in pochi secondi - osserva Ceccone - Siamo inondati di contenuti e la nostra attenzione è costantemente alla ricerca del contenuto ‘forte’ che spesso coincide con quello estremo".

E non è soltanto un problema degli influencer: sono le modalità di una società di massa caratterizzata da quello che molti sociologi chiamano "information overload", ovvero l'essere sommersi da una quantità enorme di informazioni che non sappiamo elaborare e che ci impediscono di focalizzare correttamente la nostra attenzione. La risposta è la nascita di social dai contenuti sempre più immediati capaci di destarci dal torpore mediatico in cui siamo immersi. I reel di TikTok e Instagram sono un perfetto esempio di questa dinamica. Il problema è che talvolta queste sfide possono essere anche criminali, come un nutrito gruppo di automobilisti americani ha imparato a proprie spese.

Le sfide più pericolose e criminali

Da circa due anni i furti di automobili Kia e Hundai sono aumentati a dismisura negli Stati Uniti. Le cause? Da un lato la mancanza di un sistema di antifurto che le ha rese particolarmente 'appetibili' ai ladri, dall’altro una sorta di challenge diffusa soprattutto su TikTok. I ladri sono stati ribattezzati come "Kia Boys" e le ‘istruzioni’ diffuse tramite i social hanno reso "abili al furto" anche ragazzi che non sono esattamente ladri professionisti. Sul tema è stato prodotto addirittura un documentario.

Il risultato è che in pochissimo tempo anche un’attività criminale come un furto è diventata un "terreno di sfida" in cui mostrare le proprie abilità ai propri coetanei.

"Ci sono tanti ragazzi che emulano quello che fanno gli youtuber o i tiktoker. A volte i risvolti sono anche drammatici. Durante la pandemia è proliferata la moda del cosiddetto 'Tide Pode Challenge'. Tutto è partito da un ragazzo che ha fatto finta di inghiottire una pastiglia della lavatrice in un video. A quel punto è stato imitato da molti altri che ne hanno ingerito invece una vera e molti hanno avuto problemi di salute. O penso ai tanti che si sono tuffati da un palazzo in piscina per postare tutto sui social, anche in quel caso non sempre è finita bene" osserva Ceccone.

E gli esempi drammatici purtroppo non mancano. Il tema dei 'kilfie', i selfie estremi che hanno causato molte vittime non solo tra gli adolescenti è sicuramente spesso legato anche alle challenge online. Lo scorso aprile è diventata invece di interesse pubblico la notizia delle morte di un adolescente americano dopo una "Benadryl Challenge" una folle sfida che comportava l’assunzione di svariate pasticche di antistaminici. E molto rilevo mediatico ha avuto anche la folle sfida ribattezzata "blackout challenge" che consiste nel legarsi al collo una corda, una sciarpa o una cintura (da soli o con l’aiuto di qualcuno) per provare la propria resistenza e che ha causato la morte di sette adolescenti nel mondo.

E che dire del trend della "cicatrice francese" su TikTok, ovvero la pratica di stringere la pelle delle guance finché non appaiono ematomi e macchie rosse in corrispondenza degli zigomi che ha spopolato tra gli adolescenti e che può portare a danni permanenti.

Quello che certo è che TikTok sembra consapevole dei rischi che le challenge hanno innescato e cerca di correre ai ripari.

"Le challenge o le sfide online in genere coinvolgono persone che si filmano mentre fanno qualcosa di difficile, e poi condividono online per incoraggiare gli altri a ripetere le azioni. La maggior parte di tali sfide è divertente e sicura, ma alcuni promuovono comportamenti dannosi, che includono il rischio di lesioni gravi. Le nostre linee guida della community vietano le sfide pericolose. Quando riceviamo segnalazioni su una sfida pericolosa o dannosa che circola online, indaghiamo. A volte, non troviamo prove di una tendenza, anche quando gli avvertimenti vengono ampiamente condivisi e riportati su altre piattaforme o sui media" si legge sul disclaimier del social cinese.

E se è vero che se si cercano gli hashtag con le challenge più pericolose veniamo sempre avvertiti che quella sfida è dannosa e che il social ha provato a rimuoverle, è pur vero che controllare tutti i contenuti postati dagli utenti è letteralmente impossibile.

"Gli youtuber e gli influencer hanno responsabilità enormi, perché sono loro che lanciano le tendenze che poi i ragazzi seguono. E anche il controllo delle piattaforme può essere importante, anche se nel caso dei tanti live è di fatto impossibile - osserva Gregorio Ceccone - Quello che potrebbero fare, sia piattaforme che influencer, è educare gli utenti a non dare credito a determinati contenuti e modalità. Servirebbe gioco di squadra con i creator digitali. Del resto controllare una mole di contenuti così grandi non è semplice e, per fortuna, non siamo in Cina, dove i social sono sotto il controllo dello Stato. Dobbiamo sempre calibrare il giusto equilibrio tra libertà e controllo: la strada obbligata è l’educazione".

Anche perché le challenge sono forse un sintomo di qualcosa di molto più radicato che riguarda tutti noi, non solo i ragazzi che si sfidano on-line o generano tragedie: "La vera malattia è quella del nostro morboso bisogno di attenzione che riguarda anche noi adulti, viviamo in una società insicura con evidenti problemi di autostima, è ovvio che queste dinamiche possano incidere maggiormente su chi ha meno anticorpi cognitivi come i ragazzi" conclude Ceccone. Indicazioni preziose per non limitarsi unicamente a demonizzare le tecnologie e chi la sfrutta. Perché se, come afffermava Marshall Mc Luhan, "il medium è il messaggio", fantasticare sul ritorno di ipotetiche età dell'oro è sterile. Molto più fecondo è imparare a gestire la nostra attenzione ed educare a come questi media, sempre più pervasivi, funzionano. Prima di indignarci sul prossimo caso di cronaca,

