ChatGpt è di nuovo disponibile in Italia

ChatGpt sarà nuovamente disponibile online per gli utenti italiani entro il 30 aprile. OpenAi - azienda che opera il chatbot - ha raggiunto un accordo con il Garante della privacy accettando di adempiere alle richieste di rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali.

Dopo un mese di stop gli utenti italiani potranno tornare a utilizzare ChatGpt, il servizio di intelligenza artificiale più usato nel mondo sviluppato dall'organizzazione di ricerca OpenAi con sede negli Stati Uniti. Dopo il blocco imposto dal Garante della privacy perché il software non garantiva la protezione dei dati personali è stato raggiunto un accordo. "Siamo entusiasti di accoglierli di nuovo e rimaniamo impegnati a proteggere la loro privacy. Abbiamo incontrato o chiarito le questioni sollevate dal Garante", spiega un portavoce dell'azienda in una comunicazione ufficiale.

"Abbiamo affrontato o chiarito le questioni sollevate dal Garante tra cui le nuove informazioni sul Centro assistenza e su come raccogliamo e utilizziamo i dati; maggiore visibilità della nostra Informativa sulla privacy sulla homepage di OpenAI e sulla pagina di accesso di ChatGpt. Maggiore visibilità del nostro modulo di disattivazione dei contenuti degli utenti negli articoli del Centro assistenza e nell'Informativa sulla privacy".

Il portavoce sottolinea poi che la società "continua a offrire il servizio di risposta alle email e alle richieste di privacy via e-mail, nonché un nuovo modulo per gli utenti dell'Ue per esercitare il loro diritto di opporsi al nostro utilizzo dei dati personali per alimentare i nostri modelli. E uno strumento per verificare l'età degli utenti in Italia al momento della registrazione. Apprezziamo la collaborazione del Garante e attendiamo con impazienza di proseguire le discussioni in corso".

I motivi del blocco di ChatGpt

La vulnerabilità di ChatGpt è emersa lo scorso 20 marzo quando, a causa di un problema tecnico, è stata mostrata non solo la cronologia delle domande degli utenti, con i loro dati, ma anche parte dei dettagli sui metodi di pagamento usati per l'abbonamento a ChatGpt Plus, che offre funzionalità extra.

Il Garante italiano aveva avanzato richieste ben precise, come la presenza in ChatGpt di strumenti utili per permettere agli interessati, anche non utenti, di chiedere la rettifica dei dati personali che li riguardano o la cancellazione degli stessi. Chiesto anche il diritto di opposizione rispetto al trattamento dei dati personali utilizzati per l'esercizio degli algoritmi, per gli utenti e i non utenti. OpenAi, inoltre, dovrà fare una campagna pubblicitaria affinché tutti sappiano di potere essere esclusi dal chatbot.

Continua a leggere su Today.it