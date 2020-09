"Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto": la denuncia della coppia in vacanza a Fasano

Marco e Denis sono una coppia padovana che aveva deciso di festeggiare la loro unione civile - celebrata dal deputato Alessandro Zan, relatore alla Camera del disegno di legge contro l’omofobia - regalandosi un soggiorno presso un celebre resort di Fasano, in Puglia. Ma il soggiorno si sarebbe trasformao in un incubo.

Come denuncia Mixed Lgbti, associazione di Bari che si occupa proprio di tematiche Lgbt e di genere, la coppia sarebbe stata oggetto di scherno e derisione: lo chef avrebbe addirittura disegnato con la salsa la forma di un pene in un piatto destinato alla coppia. "Pensavo di essere in un piccolo paradiso ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e lo chef ha disegnato con la salsa la forma di un pene nel piatto".

"Se per caso dovesse scapparvi da ridere, evidentemente è perché non avete mai sentito bruciare nel petto la rabbia nei confronti di chi vi deride per chi siete o per chi amate - spiegano dall'associazione - Vedere un momento così romantico rovinato dall’ignoranza e dallo scherno altrui è davvero squallido e mortificante".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale interessato sarebbe stato allontanato dalla struttura, ma l'associazione chiede un passo avanti alla politica: "Occorre innescare una rivoluzione culturale - spiegano - abbiamo ragione di credere che faranno le stesse cose in altri luoghi di lavoro, o in altri ambiti della vita".