Diffamò la polizia, Chef Rubio chiede il rito abbreviato

Torna a far parlare di sé Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, che tramite i suoi legali ha chiesto il rito abbreviato nel processo che lo vede indagato per diffamazione ai danni della polizia di Stato. Il cuoco, noto per le sue partecipazioni a programmi televisivi, è molto attivo sui social network, soprattutto su X (ex Twitter), dove porta avanti battaglie politiche molto identitarie e in qualche caso perde i freni inibitori riservando parole non proprio dolci e cortesi a interlocutori e personaggi più o meno conosciuti.

Il tweet incriminato

Ed è stato proprio un tweet che risale al settembre del 2020 ad aver portato l’uomo in parannanza davanti al giudice: parlando del caso di Federico Aldrovandi, il 18enne morto a Ferrara il 25 settembre 2005 a seguito di un’azione di polizia, Rubio aveva criticato il posizionamento di alcuni cassonetti dell’immondizia nei pressi della lapide commemorativa: "Caro Comune di Ferrara - aveva scritto - anche se avete messo l'installazione 'la Monnezza' proprio a denunciare che chi uccise un ragazzino inerme, furono 4 maiali della @poliziadistato di Ferrara (@sindacato-Sap ancora in servizio) potreste far spostare i cassonetti? Grazie #Aldrovive#Ovunque".

Parole non certo equilibrate che gli sono costate la denuncia. La richiesta di rito abbreviato è ora sulla scrivania del gup di Velletri, dopo che il procedimento è stato trasferito per competenza alla procura laziale. Il Sindacato autonomo di polizia (Sap), nella persona del segretario generale Stefano Paoloni, si è costituito parte civile.

I precedenti

Come detto, Rubio non è nuovo ad uscite social che poi gli costano guai giudiziari e c’è da dire che ha la capacità di farsi querelare sia da esponenti di destra che da esponenti di sinistra: lo chef è una delle 24 persone che dovrà rispondere di minacce e diffamazione aggravata dall’istigazione all’odio razziale nei confronti della senatrice Liliana Segre, per un tweet del novembre del 2022. Commentando un articolo in cui Segre criticava l’approccio "poco severo" del governo Meloni nei confronti dei "no vax", aveva scritto: "Molto più severa quanto? Roba da fustigazioni e manciate di sale sulle ferite? Gogna? Vergine di ferro? Giusto per capire i tuoi gusti #Auschwitz #cheschifo".

Due anni prima a denunciarlo era stato Fabrizio Ricca, assessore leghista all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, da lui definito, sempre su Twitter, "patetico burattino sionista e sorcio parassita". In quel caso se la cavò con una lettera di scuse e un risarcimento di mille euro che il politico girò alla Fondazione Museo della Shoah di Roma.

Chef Rubio da sempre è un sostenitore della causa palestinese e in queste settimane inonda X di contenuti contro Israele, utilizzando parole che in molti casi superano di gran lunga quel confine ben definito tra una critica - anche aspra - allo Stato Ebraico e tesi inaccettabili in odore di antisemitismo. Ed è molto deprimente pensare che gli abitanti della Striscia di Gaza, già costretti a vivere sotto le bombe, debbano subire anche l’onta di certi supporter.