Cosa rivela il sondaggio su Chiara Ferragni e il pandoro-gate

Gli italiani non credono che la bufera mediatica che ha travolto Chiara Ferragni sia il frutto di un equivoco o di un errore di comunicazione. Lo rivela un sondaggio di 'Termometro Politico' realizzato tra il 19 e il 21 dicembre con metodo Cawi (ovvero con la compilazione di un questionario) e basato sulle opinioni raccolte in 3.800 interviste. Tra i temi oggetto del sondaggio c'è anche il caso che sta infiammando i social da giorni: ovvero il così detto pandoro-gate, innescato dalla sanzione di oltre un milione di euro inflitta dall'Antitrust alle società riconducibili a Chiara Ferragni e di 420mila euro all'azienda Balocco per pubblicità ingannevole.

Il sondaggio su Chiara Ferragni e il pandoro-gate

Dal sondaggio emerge che la maggior parte del campione preso in esame non crede alla buona fede dell'influencer. Per il 44% degli intervistati le iniziative di beneficenza erano "solo espedienti per fare profitto" e come Ferragni (questa è l'opinione di chi ha risposto al sondaggio) "fanno anche molti vip e associazioni". Un altro 24,4% pensa invece che l'imprenditrice abbia "ingannato molti italiani ingenui", ma la colpa è di questi ultimi "che si sono fatti abbindolare così facilmente".

Il 68,4% del campione dunque esprime un giudizio piuttosto severo su quanto accaduto. Un altro 7,3% preferisce non rispondere, mentre più di un intervistato su cinque (il 20,4%) prende le difese dell'influencer sostenendo che sia tutto frutto di un "errore di comunicazione" e giudicando positivamente il fatto che Ferragni abbia chiesto scusato e donato un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo un altro 4,9% infine non c'è stato nessun errore: la beneficenza anzi "era reale" e contro l'imprenditrice c'è stata solo una "caccia alle streghe".