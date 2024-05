"Come una star": è polemica sul trattamento riservato a Chico Forti nel carcere di Verona

È arrivato da meno di due giorni, ma ha già scatenato un'ondata di polemiche che non accennano a placarsi. Dopo essere atterrato in Italia lo scorso 18 maggio 2024, Chico Forti, il 65enne detenuto da 24 anni negli Usa per omicidio, è stato trasferito nel carcere di Montorio (Verona). E se già le polemiche avevano interessato il suo "ritorno" con un Falcon dell'aeronautica militare (il costo del viaggio è stimato in oltre 134mila euro) a finire sotto accusa è adesso la gestione del "detenuto Forti" e i suoi presunti privilegi.

Non appena arrivato nel carcere veneto, infatti, Chico Forti ha potuto immediatamente usufruire di un permesso per andare a visitare l'anziana madre, una concessione che per molti altri detenuti non è semplice da ottenere, come notato anche dall'associazione "Sbarre di zucchero".

E il paragone è quello con un'altra detenuta al quale viene negato addirittura il permesso di partecipare al funerale del padre. "Quando un diritto non è per tutti diventa un privilegio" chiosano i promotori dell'associazione.

Pasta con le cozze e selfie: "Il carcere non è una barzelletta"

Un tema sollevato anche dal Spp, il sindacato della polizia penitenziaria: "Non è in alcun modo giustificabile un sistema giudiziario a due pesi e due misure", ha commentato il segretario Aldo Di Giacomo, esprimendo amarezza e smarrimento "molto diffuso alla notizia che Chico Forti, condannato per omicidio negli Stati Uniti e sabato scorso tornato in Italia, potrà lasciare temporaneamente il carcere per incontrare la madre".

Ma non è l'unico segnale di disparità di trattamento. Se il carcere veneto è balzato alle cronache per il triste record di cinque suicidi in quattro mesi e per essere uno dei carceri più sovraffollati d'Italia, le valutazioni di Forti sul penitenziario sembrano essere positive e, dopo una spaghettata con le cozze preparata dal suo compagno di cella, avrebbe espresso addirittura "il timore di ingrassare". Ma c'è polemica anche per il selfie del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe in compagnia di Forti.

La foto è stata scattata da un agente di polizia penitenziaria e il presidente del Spp Di Giacomo non nasconde l'irritazione: "Chiariamo subito che il personale penitenziario non fa il fotografo ma ha compiti ben più seri a cui pensare. Pertanto ognuno si assuma le sue responsabilità e ci aspettiamo che l'amministrazione penitenziaria individui ogni responsabilità nell'interesse della legalità e per allontanare l'immagine che in tutto il mondo si sono fatti delle carceri italiane come l'ennesima barzelletta italiana".

E sul fatto che nessuno stia cercando di far passare Forti come "detenuto qualunque", l'irritazione traspare anche oltreoceano. Negli Usa era già filtrata l'irritazione per le foto della premier con il 65enne trentino, con il dipartimento di Stato americano che insisteva su come l'ex campione di windsurf dovesse "scontare la sua pena". E l'impressione è che il suo rientro si sia presto trasformato in un vero e proprio spot elettorale che la maggioranza vuole continuare a sfruttare fino alla tornata delle europee di giugno.