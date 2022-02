La richiesta a Papa Francesco: "Permetta ai preti di sposarsi"

E se anche i sacerdoti potessero sposarsi? Alcune religioni già lo consentono e anche nella chiesa cattolica non è sempre stato vietato. Adesso la richiesta di "rivedere il celibato" diventa formale. A rivolgersi al Papa è il sinodo tedesco. La richiesta arriva a pochi giorni dall'indagine choc sulla pedofilia nel clero, che ha messo nero su bianco un fenomeno vasto. Troppo. Con almeno 497 minorenni abusati nella sola 'arcidiocesi di Monaco di Baviera dal 1945 al 2019.

Sacerdoti con la fede al dito

Il sinodo tedesco ha approvato (in prima lettura me ci sarà una seconda votazione in autunno) un documento con il quale - pur esprimendo apprezzamento per il valore del celibato sacerdotale - si propone però di chiedere al Papa un suo allentamento, ovvero un ripensamento del celibato obbligatorio. Si invitano i responsabili della Chiesa tedesca a presentare una proposta al Papa. Si chiede l'ammissione dei sacerdoti sposati nella Chiesa cattolica romana da parte del Papa o di un consiglio. Ci sono anche richieste al Papa di consentire ai sacerdoti cattolici di sposarsi e rimanere in carica.

Reinhard Marx di Monaco di Baviera, ex presidente della conferenza episcopale tedesca, ha sottolineato in un'intervista alla Seddeutshce Zeitung che "Alcuni preti starebbero meglio se fossero sposati. Non solo per motivi sessuali, ma perché sarebbe meglio per le loro vite e non sarebbero soli. Abbiamo bisogno di queste discussioni".

E anche il cardinale Hollerich, del Lussemburgo, alla testata francese La Croix ha detto: "Domandiamoci con franchezza se un sacerdote debba essere necessariamente celibe. Ho un'opinione molto alta del celibato, ma è essenziale? Ho sposato diaconi nella mia diocesi che esercitano il loro diaconato in modo meraviglioso, fanno omelie con cui toccano le persone molto più fortemente di noi che siamo celibi. Perché non avere anche sacerdoti sposati? E anche se un prete non può più vivere questa solitudine, dobbiamo poterlo capire, non condannare".

Il divieto non è per tutti

Il celibato per i ministri di culto è tipico della religione cristiano-cattolica. Non deriva dai testi sacri, ma dalle decisioni prese dalla Chiesa. L’obbligo del celibato è stato sancito ufficialnente solo nel 1.500, con il concilio di Trento.

Il cristianesimo ortodosso vieta di sposarsi dopo che si è diventati sacerdoti e i vescovi non possono essere sposati, mentre nelle principali correnti del protestantesimo non è prevista alcuna forma di celibato, anzi è consentito anche il divorzio.

Ebraismo e Islam hanno una visione negativa del celibato in generale e i loro ministri di culto sono quindi liberi di sposarsi.