"Cialde e capsule pericolose", caffè ritirato dal mercato

Possibile presenza di ocratossina oltre i limiti di legge. Questo è il motivo che ha portato il ministero della Salute a segnalare a titolo precauzionale il richiamo, da parte del produttore, di alcuni lotti di caffè espresso in capsule e cialde. I marchi? Consilia e Lo Zio d'America, prodotti da caffè Trombetta Spa, nello stabilimento di via dei Castelli Romani 132 a Pomezia, provincia di Roma.

I prodotti interessati sono "L'espresso arabica", capsule in confezioni da 275 grammi, con il numero di lotto 02CD05B e "L'espresso arabica", cialde in confezione da 126 grammi con il numero di lotto 01DD04B. I consumatori che avessero acquistato confezioni appartenenti a questi lotti sono pregati di riportare il prodotto al punto vendita.

Cos'è l'ocratossina

L'ocratossina è una composto tossico prodotto naturalmente da alcune muffe, estremamente resistente e pericolosa per la salute. Può contaminare una serie di alimenti, tra cui cereali, frutta secca, vino e anche caffè anche dopo la tostatura. L'ocratossina può provocare danni all'intero organismo, essendo capace di legarsi alle siero-albumine del sangue: tale interazione è responsabile della diffusione sistemica della tossina.

L'ocratossina è un composto particolarmente stabile, in grado di resistere alle condizioni più estreme: si ritrova nel caffè anche dopo la tostatura ed è in grado di resistere a lungo ai normali processi metabolici. Solo i ruminanti sono in grado di degradarla rapidamente ad ocratossina alpha, un derivato molto meno tossico, privo del gruppo fenilalaninico, grazie all'azione della loro flora batterica. Proprio il gruppo fenilalaninico infatti è responsabile di molti effetti tossici, poiché consente alla tossina di sostituirsi all'amminoacido in molti processi metabolici e di biosintesi. In molti paesi e nell'Unione europea esistono limiti rigidi al contenuto in ocratossina A di cibi e mangimi, mentre la sostanza non è regolamentata negli Stati Uniti.