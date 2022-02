Cinema, stadio e teatro: quando tornano cibi e bevande

Dal prossimo 10 marzo tornerà ad essere possibile consumare cibi e bevande all'interno delle sale dei cinema, dei teatri e negli stadi sportivi. Una bella notizia, sintomo di un graduale ritorno alla normalità, dopo le restrizioni introdotte durante il periodo natalizio.

La conferma sulla data in cui sarà nuovamente possibile mangiare pop corn o bere acqua mentre si guarda un film è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa attraverso una nota ufficiale: "Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive".

"È quanto, infatti, prevede l'emendamento al Dl1 appena approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia - ha concluso Costa - Un nuovo segnale di ripartenza".