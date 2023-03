Sempre meno Spid: al suo posto ora si può usare la Cie

La Carta d'identità elettronica (Cie) può sostituire lo Spid. La Cie ha ora dei livelli di sicurezza - 1 e 2 -, che permettono di usarla al posto del Sistema pubblico d'identità digitale per accedere ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

"Sono in corso le attività per facilitare l'utilizzo di Cie anche in mobilità, grazie all'attivazione dei livelli 1 e 2 di sicurezza come già offerto da Spid - ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica, Alessio Butti in Aula alla Camera - Sarà semplificato il procedimento per la sua emissione riducendo i tempi di attesa e i costi per i cittadini garantendo il passaggio verso lo standard di wallet in fase di formazione in ambito europeo". Vediamo come si può usare ora la Cie al posto dello Spid.