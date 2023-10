Le cimici dei letti sono arrivate anche in Italia: il video di due turisti

Dopo aver invaso case, hotel, cinema e mezzi pubblici in Francia le cimici dei letti sono arrivate anche in Italia, più precisamente a Milano. A mostrare le punture dei fastidiosi insetti, che si nascondono nelle fessure, sono stati due turisti australiani con un video pubblicato su Instagram.

"Siamo stati punti nei letti del treno notturno che abbiamo preso da Monaco e diretto a Milano - scrivono i giovani - E non siamo nemmeno a Parigi". I due ragazzi raccontano che il treno che avevano preso "era molto sporco, ma l’alternativa non c’era, era l'unico mezzo disponibile". Una volta arrivati a Milano l’amara sorpresa: punture ovunque, su polsi, mani, braccia, caviglie e polpacci, con ponfi rossi tipici dei morsi di questi insetti, il cui nome scientifico è 'Cimex lectularius'. "Abbiamo subito avvertito la compagnia che ha immediatamente effettuato i controlli confermando che si trattava proprio di cimici del letto". "La compagnia ferroviaria ha subito effettuato una profonda disinfestazione e poi ci hanno rimborsato 200 euro".

I ragazzi australiani si sono rimessi in viaggio, ma solo dopo aver lavato i loro vestiti in lavatrice ad alte temperature, 90 gradi, e aver lasciato i bagagli al sole, nella speranza di non continuare l’avventura con questi animaletti, il cui morso non è pericoloso se non si è allergici.

Le cimici dei letti, animaletti marroni o neri simili a piccole blatte, si annidano nelle strutture dei letti e dei divani, poi escono di notte per nutrirsi di sangue. Nel tempo sono diventati sempre più resistenti ai trattamenti chimici utilizzati. Per sbarazzarsi di questi fastidiosissimi insetti bisogna distruggere l’intero nido, adulti, ninfe e uova, con l'uso di sostanze chimiche o con il vapore. Per eliminarle definitivamente si dovrebbero effettuare almeno 2 cicli di trattamento a una settimana di distanza l'uno dall'altro.

