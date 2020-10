Coronavirus: le regole per andare al cimitero nelle festività dei Morti e Ognissanti

Molti Comuni decidono di contingentare e regolamentare l'afflusso, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Di buon senso anche l'invito a diluire le visite in più giorni. Le indulgenze plenarie prorogate per tutto il mese di novembre

In vista delle festività dei Morti e di Ognissanti, quando molti italiani si recano al cimitero per un momento di ricordo dei propri cari che non ci sono più, molti Comuni decidono di contingentare e regolamentare l'afflusso, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.

Le regole per andare al cimitero a Ognissanti

In alcune città sono ammesse, per la visita ai defunti e la partecipazione alle celebrazioni civili e religiose, al massimo due persone per defunto. Altre località non hanno stabilito un numero preciso, invitando al rispetto dei limiti di capienza per ciascun cimitero. In tutti i cimiteri sono affissi cartelli che ricordano l'obbligo di indossare adeguata protezione delle vie respiratorie.

Evitare che un momento di ricordo e di preghiera si trasformi in un’occasione di incontro tra visitatori. Da giorni i primi cittadini da nord a sud chiedono alla cittadinanza la massima collaborazione, e chiedono di limitarsi a una visita breve. In primavera, in piena prima ondata, fu impossibile commemorare la memoria dei defunti perché i cimitero restarono chiusi.

Ogni singolo Comune si organizza a modo suo: l'accesso ai cimiteri comunali sarà vigilato dagli agenti della Polizia locale. Dove possibile saranno predisposti varchi di accesso separati per l’entrata e per l’uscita. Saranno anche collocati appositi dispenser con liquido disinfettante per la sanificazione delle mani e soprattutto nelle grandi città anche all’interno dell’area cimiteriale saranno presenti operatori della protezione civile che vigileranno per evitare eventuali situazioni a rischio.

Di buon senso anche l'invito a diluire le visite in più giorni, senza concentrarle nella data della ricorrenza. L’incertezza generale ha causato e causerà evidentemente perdite economiche per i fiorai. Le consuete composizioni di fiori che vengono ordinate qualche giorno prima quest'anno sono meno che in passato. Il timore di molti è che i fiori freschi restino poi sulla tomba dei propri cari a marcire per settimane e settimane, in caso di prossimo lockdown, come avvenne in primavera, quando i cancelli dei camposanti furono chiusi a chiave a lungo.

I cimiteri urbani ed extraurbani saranno aperti con orario continuato.

Ognissanti: il decreto della Penitenzieria Apostolica su mandato di papa Francesco

Qualche ulteriore dettaglio per i cattolici praticanti. "Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da Covid-19, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli". Lo stabilisce un Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica su mandato di papa Francesco.

Inoltre, "l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti. L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre Nostro e il Credo, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, per evitare che affollino le cappelle cimiteriali, potranno unirsi spiritualmente pregando davanti ad una immagine sacra a casa, "purché ottemperino appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre)". Alla preghiera viene richiesta la recita delle "Pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia".