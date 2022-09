La Cina approva il primo vaccino inalabile contro il Covid

In Cina è stato approvato nuovo vaccino contro Covid-19, diverso da tutti gli altri. Le autorità cinesi hanno approvato un vaccino contro il Covid inalabile: si tratta di una prima mondiale, che ha aumentato il prezzo delle azioni del produttore CanSino Biologics, con sede a Tianjin. Dopo l'annuncio le azioni della società sono schizzate del 14% prima di chiudere a più 7,1% rispetto al valore di apertura.

La National Medical Products Administration ha dato il via libera all'uso del nuovo prodotto come booster per l'utilizzo di emergenza, secondo quanto spiegato dalla società in una dichiarazione alla borsa di Hong Kong.

Il vaccino senza ago, che può essere conservato e somministrato più facilmente rispetto ai sieri intramuscolari, verrà somministrato con un nebulizzatore. Il vaccino è una nuova versione del siero monodose di CanSino, che è stato il primo vaccino al mondo a essere sottoposto a test sull'uomo nel marzo 2020, all'emergere dei primi focolai nel mondo. Il siero è stato utilizzato non solo in Cina, ma anche in Messico, Pakistan, Malesia e Ungheria dopo essere stato lanciato nel febbraio 2021.

Il prodotto dell'azienda farmaceutica cinese CanSino ha una formula simile al vaccino che viene iniettato: è un vaccino a vettore virale che utilizza l'Adenovirus per portare all'interno della cellula la sequenza del codice genetico che farà produrre la proteina Spike del Coronavirus.

Il Convidecia Air, questo il nome del vaccino, stimola velocemente l'immunità cellulare della mucosa, stando a quanto affermato dall'azienda produttrice.