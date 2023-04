Cos'è questa storia che i cinesi vogliono costruire il Ponte di Messina

Il Ponte di Messina "sarà la più grande opera pubblica del continente europeo e la più grande opera pubblica di inizio secolo. Il sogno di milioni di italiani". È la promessa di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture che ha lottato ardentemente per attestarsi il successo della posa della prima pietra del ponte che dovrebbe collegare la Sicilia allo Stivale.

Peccato però che proprio l'italianissima opera potrebbe vedere la partecipazione dei cinesi. L’azienda statale cinese China Communications Construction Company (Cccc) è "sicuramente molto interessata" alla costruzione del ponte da 10 miliardi di euro sullo Stretto di Messina, ha affermato Pei Minshan, deputy general manager, ingegnere civile specializzato in ponti, in un’intervista al Sole 24 Ore. Il colosso cinese ha una consolidata esperienza nella costruzione di importanti infrastrutture. La Cccc, nata dalla fusione di China Harbor Engineering Company (Chec) e China Road and Bridge Corporation (Crbc), si sta occupando della costruzione del ponte da 54,7 chilometri sul mare che dovrebbe collegare Hong Kong a Macao.

Ma Salvini vuole mettere le cose in chiaro. Il governo guidato da Giorgia Meloni, che ha ripreso un mano il vecchio progetto del ponte a campata unica bloccato nel 2012 dal governo Monti, avrebbe ricevuto manifestazioni di interesse da parte delle compagnie straniere. E tra queste ci sarebbero anche i cinesi. Anche il leader del Carroccio ammette di aver ricevuto richieste da imprese della Cina. "Aziende cinesi nella costruzione del Ponte di Messina? C'è già un consorzio che ha vinto la gara europea e non vedo la possibilità che altri possono mettere mano", ha chiosato Salvini, nel tentativo di reindirizzare il dibattito sulla presenza delle imprese italiane nella costruzione del ponte. "Il nostro obiettivo è che una grande infrastruttura italiana sia portata avanti da italiani", ha precisato.

Nell'ambizioso progetto potrebbe quindi fare la parte del gigante un consorzio italiano. Lo stesso che aveva vinto la vecchia gara europea: si tratta di Eurolink guidato all’epoca da Impregilo (oggi Webuild) che nel 2005 vinse la gara, poi non finalizzata. Quello che cambia, però, è il costo dell'infrastruttura. Nonostante il progetto sia quello del 2012, i costi dell'opera sono aumentati del 50% e risultano più che raddoppiati rispetto alla delibera del Cipe che attribuì al ponte di Messina il carattere di "rilevanza nazionale". Dagli iniziali 4,9 miliardi di euro stanziati nel 2001 si è passati ai 6,3 del 2011. Attualmente, le stime per la costruzione del progetto raggiungono quota 10 miliardi. Ma Salvini assicura: l'intento è far partire i lavori nell'estate del 2024.

L'infrastruttura però attira diverse critiche e polemiche. Chi si oppone alla costruzione del Ponte ne contesta gli alti costi, sostenendo che la somma potrebbe essere utilizzata per realizzare infrastrutture ferroviarie in Calabria e in Sicilia.