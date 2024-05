Il cinghiale immobile e sofferente sulla strada, ecco gli effetti della peste suina africana

Un cinghiale visibilmente sofferente e malconcio, che a stento si regge in piedi. Sono gli effetti della peste suina africana, che da mesi ormai è arrivata anche in Italia. Una malattia che, come noto, colpisce soltanto questi animali, ma che spaventa tantissimo gli allevatori perché contagia anche i maiali, e quando il contagio colpisce un allevamento obbliga poi all'abbattimento di tutti gli esemplari presenti, per evitare che si propaghi ulteriormente.

Il video, pubblicato da Il Piacenza, è stato ripreso da un uomo che transitava con la sua auto in Valdaveto, nella zona di Castelcanafurone di Ferriere, in provincia di Piacenza: l'animale è visibilmente disorientato, quasi paralizzato alla vista dell'uomo (un comportamento del tutto anomalo). Probabilmente ha la febbre alta. Poi prova ad allontanarsi di scatto di qualche metro come a cercare un riparo, e torna di nuovo immobile nella vegetazione. Il cinghiale è stato poi trovato morto, e sottoposto agli esami previsti dalla normativa in questi casi.