SuperEnalotto, vinti 551mila euro col 5+1

Nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi martedì 4 giugno non è arrivato il sognato '6', ma in compenso è stato centrato un ricco '5+1'. La vincita è stata di 551.141,37 euro ed è stata realizzata in una ricevitoria di. In più, sono stati vinti tre '5', per un importo di 59.353,69 euro a testa. Il Jackpot per il prossimo concorso sale e supera i 31,2 milioni di euro. L'ultimo Jackpot è stato centrato a Napoli, il 10 maggio 2024 scorso.