Cioccolatini Lindt ritirati dal mercato, quali sono e perché non devono essere mangiati

Diversi lotti di cioccolatini Lindt Lindor sono stati ritirati dal mercato. Tre avvisi sono stati pubblicati sul sito del ministero della Salute e il richiamo da parte dell'azienda è motivato per il rischio di allergeni.

I cioccolatini Lindt Lindor ritirati dal mercato

Il richiamo riguarda le praline con cioccolato al latte e morbido ripieno contenute in confezioni a forma di cuore, ma vendute anche sfuse.

Questo il motivo del richiamo: "Possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al pistacchio (a forma di cuore) inserite in confezioni dove non è dichiarata la presenza del pistacchio come ingrediente". Per questo "si invitano i soggetti allergici o intolleranti al pistacchio a non consumare il prodotto".

Quali sono i lotti di cioccolatini Lindt Lindor richiamati

I ritiri interessano la scatola a forma di cuore da 178 grammi. Lotti numero:

L250230 con scadenza 31/12/2023;

L252230 con scadenza 30/11/2023;

L298330 con scadenza 31/01/2024;

L251230 con scadenza 31/12/2023.

Scatola a forma di cuore da 96 grammi. Lotti numero:

L250230 con scadenza 31/12/2023;

L250231 con scadenza 30/11/2023;

L251230 con scadenza 31/12/2023;

L298330 con scadenza 31/01/2024.

Lattina a forma di cuore. Lotti numero:

L550200 con scadenza 31/12/2023;

L349200 con scadenza 31/12/2023.

E ancora cuori sfusi in espositore L198310 con scadenza 31/01/2024.

I richiami di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute

Sono aumentati i richiami di prodotti per presenza di allergeni non indicati in etichetta nelle ultime settimane, dopo la morte a Milano di Anna Bellisario, una ragazza allergica di 21 anni deceduta dopo una cena fuori che si era conclusa con un tiramisù vegano, che però aveva tracce di proteine di latte.