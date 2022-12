Quali sono le città dove si vive meglio (o peggio) in Italia

Bologna risulta essere ancora una volta la provincia italiana in cui si vive meglio (per la quinta volta in 33 anni). È quanto emerge dalla storica indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata dal 1990, che incorona il capoluogo emiliano come il territorio in cui si vive meglio nel 2022. Bologna aveva conquistato la vetta della classifica anche nel 2000, 2004, 2011 e 2020. Al secondo posto della classifica relativa al 2022 Bolzano e al terzo Firenze. Il Sud resta sul fondo, con Caltanissetta, Isernia e Crotone tra le peggiori. Brutte notizie per le città metropolitane, quasi tutte in calo: Milano è ottava, Roma trentunesima, Torino quarantesima.

Qualità della vita: la classifica del 2022

Con una risalita di cinque posizioni rispetto allo scorso anno, Bologna viene incoronata come la provincia d'Italia in cui si vive meglio nel 2022. Al secondo posto Bolzano (+3) e al terzo Firenze (+8). Giù dal podio Siena, al quarto posto grazie ad un balzo di undici posizioni, poi Trento (-2), Aosta (-2) e Trieste (-6). In fondo alla classifica ci sono invece Vibo Valentia (103esima, +1 posizione), Foggia (104esima, +2), Caltanissetta (105, -2 posizioni), Isernia (106, con ben 25 posizioni in meno) e Crotone (resta 107esima come nel 2021).

A livello regionale l'Emilia-Romagna registra buoni risultati: accanto al primo posto in classifica di Bologna c'è Parma al nono posto e Reggio Emilia al tredicesimo. Le province del Trentino Alto Adige risultano come sempre tra le più virtuose: Bolzano si piazza al secondo posto e Trento al quinto posto. Tre le province toscane nella top ten della classifica: Firenze al terzo posto, Siena al quarto (con un balzo di 11 posizioni) e Pisa al decimo posto (+12 posizioni). Risultati contrastanti per la Lombardia, con Cremona, Bergamo, Sondrio e Lodi che guadagnano posizioni mentre retrocedono Como, Mantova, Monza e Brianza.

Milano e Roma perdono posizioni

Peggiora la qualità della vita nelle città metropolitane. Milano saluta la seconda posizione guadagnata nel 2021 per portarsi all'ottavo posto, per colpa degli affitti troppo alti, dei protesti e dell’inflazione energetica. Roma perde ben 18 posizioni e si porta al trentunesimo posto, registrando un record negativo nell'ìindice di litigiosità (cause civili iscritte nei tribunali). Torino scivola al quarantesimo posto (-12 posizioni) per la scarsa qualità dell'aria e la criminalità. Sul fondo Napoli (98esimo posto, -8 posizioni) penalizzata dall'elevata densità abitativa e dal record negativo di rapine su strada. In controtendenza Palermo, che recupera 7 posizioni piazzandosi però all'88esimo posto per via dell'elevato numero di percettori di reddito di cittadinanza e per i modesti depositi bancari. Bene Cagliari, che migliora di due posizioni portandosi al diciottesimo posto.

Monza e Brianza al top per la qualità della vita delle donne

L’edizione di quest’anno che fotografa il benessere nei territori si basa su 90 indicatori statistici, 40 dei quali aggiornati al 2022 per dare ampio spazio agli eventi che hanno caratterizzato il 2022: guerra in Ucraina, caro-energia, inflazione. Ad esempio, ci sono ben due indicatori sull'inflazione; un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici; l'indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022; nove indici sintetici inclusi nell'indagine che aggregano più parametri (qualità della vita di giovani, bambini e anziani, qualità della vita delle donne, ecosistema urbano, indice della criminalità, indice di sportività, indice del clima, iCityrank sulle città digitali). Si confermano alcuni indicatori storici dell'indagine: valore aggiunto pro capite; prezzi delle case e incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio dichiarato; imprenditoria giovanile; giovani Neet; ore di cig ordinaria; infortuni sul lavoro; indice della qualità dell'aria; tasso di motorizzazione; indice di litigiosità nei tribunali; mortalità da incidenti stradali; numero di bar, ristoranti, librerie e palestre; agriturismi; indice di lettura; verde urbano; banda larga ultraveloce; amministratori comunali under 40.

Come abbiamo detto tra le novità di quest’anno c’è la nuova edizione dell’indice che misura la qualità della vita delle donne. Dai risultati emersi dall’indagine risulta che in Italia la provincia che offre maggior benessere alle donne è quella di Monza e Brianza, seguita da Treviso (vincitrice della prima edizione, nel 2021) e Cagliari. La provincia lombarda primeggia nel campo dell'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, registrando il gap occupazione di genere più basso in Italia (pari al 7,1% contro una media nazionale del 19,4%), uno dei tassi di occupazione femminile più alti del Paese (69%) e il record di giornate retribuite a dipendenti donne (il 75,3% del massimo teorico).

A primeggiare per 'ricchezza e consumi' sono invece Belluno, Bologna e Bolzano. Se si parla di 'affari e lavoro', al primo posto troviamo Milano, seguita da Trieste e Roma. Per 'demografia salute e società' sul podio Bologna, Modena e Roma mentre per 'ambiente e servizi' si distinguono soprattutto Pisa, Siena e Aosta. Si classificano prime per 'giustizia e sicurezza' Oristano, Pordenone e Sondrio mentre per 'cultura e tempo libero' Firenze, Trieste e Gorizia.