Le città italiane dove si viaggia sotto i 30 km orari (a causa del traffico)

La decisione del Comune di Milano di limitare la velocità di auto e moto nelle strade urbane a 30 chilometri orari dal 2024 ha ricevuto diverse critiche, tra cui quella del ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "La gente vorrebbe anche lavorare", ha detto il leader della Lega. Potrebbe quindi essere una sorpresa per il ministro scoprire che, con il suo provvedimento, il sindaco Beppe Sala ha in realtà concesso ai milanesi di andare a una velocità superiore a quella con cui si muovono attualmente in città. Stando all'ultimo TomTom traffic index relativo al 2022, infatti, nel capoluogo lombardo gli automobilisti viaggiano in media a 18 chilometri orari a causa degli imbottigliamenti. Milano è tra le città più lente del mondo, per la precisione al quinto posto. Ma non è l'unico centro urbano italiano a patire particolarmente il traffico.

Scorrendo la classifica mondiale del traffico redatta da TomTom, ben 5 città italiane si trovano nella top100. Mentre sono 8 quelle in cui la velocità media delle auto è al di sotto dei 30 chilometri orari, il limite che gli ambientalisti vorrebbero imporre in tutte le strade urbane del Paese per favorire la mobilità sostenibili con mezzi pubblici e biciclette. Milano, come dicevamo, svetta su tutte: per percorrere 10 chilometri ci si mettono in media 27 minuti e 30 secondi. E ogni anno un automobilista passa 259 ore nel traffico nelle ore di punta.

Al dodicesimo posto della classifica mondiale c'è Roma: 25 minuti e 40 secondi per percorrere 10 chilometri, 233 ore perse nelle ore di punta, e velocità media di 20 chilometri orari. Quindicesima piazza globale per Torino: 25 minuti, 224 ore, e velocità media di 21 chilometri orari. Per trovare un'altra italiana bisogna scendere al 66esimo posto, occupato da Palermo: 20 minuti e 10 secondi per fare 10 chilometri, 188 ore perse nelle ore di punta, e 25 chilometri orari di velocità media. Sotto i 30 chilometri orari ci sono anche Messina, Catania, Napoli e Firenze.