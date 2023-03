La classifica dei Paesi più felici del mondo

La Finlandia è il Paese più felice del mondo. Questo almeno è il responso del World Happiness Report che ogni anno mette in ordine le nazioni del globo sulla base di sei fattori: l'aspettativa di vita in buona salute, il Pil pro capite, il sostegno sociale, un basso livello di corruzione, la generosità e la solidarietà all'interno della stessa comunità nazionale e infine la libertà dei cittadini di prendere decisioni chiave nella propria vita. L'analisi si basa sulle valutazioni raccolte negli ultimi tre anni - e dunque dal 2020 a fine 2022 - dalla Gallup World Poll, società statunitense nota per i suoi sondaggi di opinione realizzati in tutto il mondo. La classifica dunque è determinata dal punto di vista degli stessi cittadini.

La classifica

Per il sesto anno consecutivo la Finlandia primeggia (nonostante il clima, penserà qualcuno) seguita subito dopo da Danimarca e Islanda. Al quarto posto troviamo Israele e quindi Olanda, Svezia, Norvegia, Svizzera e Lussemburgo. Insomma, l'Europa è ben rappresentata. Al 12° posto troviamo l'Australia, tallonata dal Canada, mentre Stati Uniti e Germania sono nelle posizioni 15 e 16.

Esce dalla top 20 la Francia, quest'anno ventunesima, mentre vi entra la Lituania, dal 52esimo posto del 2017 al ventesimo di quest'anno. L'Italia perde due posizioni e dal 31esimo posto scende al 33esimo, dopo la Spagna e prima del Kosovo. Il Paese più infelice al mondo, dilaniato dalla guerra e controllato dai Talebani, è invece l'Afghanistan, che chiude la classifica dei 137 Paesi analizzati. Appena prima il Libano, colpito da una crisi economica senza precedenti e da una profonda instabilità politica. In questi Paesi, secondo lo studio, l'aspettativa di vita è di oltre cinque punti in meno rispetto ai dieci Paesi più felici al mondo. Nella classifica di quest'anno, la Russia è al settantesimo posto e l'Ucraina al 92esimo.