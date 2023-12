La classifica dei più ricchi d'Italia

Anche nel 2023 l'italiano più ricco è Giovanni Ferrero, patron dell'omonima azienda nota in tutto il mondo per dolci, cioccolate e ovviamente la mitologica Nutella. A indicarlo è la classifica di Forbes sui miliardari del Belpaese. Forte di un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari, Ferrero stacca nettamente il secondo in graduatoria, Giorgio Armani, fermo a 12,9 miliardi. La new entry nel podio dell'anno è quella di Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi.

I miliardari italiani sono in tutto 70 e per la rivista si tratta di un nuovo record: 20 in più di un anno fa, sei in più di aprile, quando è uscita la classifica annuale dei miliardari, e uno in più di luglio, quando Forbes Italia aveva aggiornato la lista con l'ingresso dei figli di Silvio Berlusconi. Ferrero è al momento la 32esima persona più ricca del mondo e la quinta d'Europa.

La prima donna in classifica, al quarto posto, è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell'azienda farmaceutica Menarini, che ha un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari. Alle sue spalle, con 6,7 miliardi, c'è Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group. Al sesto posto i coniugi Miuccia Prada e Patrizio Bertelli (4,5 miliardi), seguiti da Giuseppe De'Longhi (4,4 miliardi) e Giuseppe Crippa (4,1 miliardi), fondatore di Technoprobe, uno dei grandi produttori mondiali delle schede per i test dei microchip.

A chiudere la top ten c'è un pari merito tra 11 miliardari, inclusi gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i figli Claudio, Clemente, Leonardo, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico.

Con un patrimonio di 1,9 miliardi Marina e Piersilvio Berlusconi sono invece al 38esimo posto. Più indietro Barbara, Eleonora e Luigi, al 76esimo, con un miliardo.

La classifica dei miliardari italiani (tutte le cifre sono espresse in dollari):