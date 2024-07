Riciclaggio e fatture false: così imprenditori e criminali fanno affari con il click-day sui migranti

Utilizzo illecito del cosiddetto click-day per i migranti previsto dal decreto flussi a partire dal 2020. Sono in tutto 54 gli indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, riciclaggio ed utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e violazione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina in due distinte operazioni eseguite dalla guardia di finanza su delega della Dda (Direzione distrettuale antimafia) alle prime ore del mattino di oggi, 10 luglio.

Le mani della criminalità sulle domande del click-day

Il primo blitz è scattato nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Matera, Cosenza, Sassari, L'Aquila e Pesaro-Urbino, e ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, in carcere e domiciliare nonché di divieto di esercizio dall'attività professionale nei confronti di 47 persone. La seconda operazione è stata invece effettuata dal comando carabinieri per la tutela del lavoro insieme alla guardia di finanza di Salerno, che hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di altri 7 indagati.

Già a inizio giugno era stata la stessa premier Meloni a lanciare l'allarme sull'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione delle domande per far arrivare i lavoratori in italia. In un esposto presentato direttamente al Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, la presidente del Consiglio segnalava: "I decreti flussi sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro, secondo alcune fonti, fino a 15.000 euro per pratica".

"L’ipotesi di infiltrazioni criminali - ha sottolineato Meloni in un esposto in Consiglio die ministri di alcune settimane fa - sembra avvalorata dal fatto che la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni avvalendosi del decreto flussii proviene da un unico Stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro".