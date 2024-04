"Marzo 2024 è il più caldo della storia"

Il mese di marzo 2024 è stato più caldo, a livello globale, di qualsiasi altro mese di marzo precedente registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,14°C, 0,73°C al di sopra della media del periodo 1991-2020 per marzo e 0,10°C al di sopra del precedente massimo stabilito nel marzo 2016. È quanto rileva il servizio Copernicus Climate Change (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. Marzo 2024 è quindi il decimo mese consecutivo che risulta il più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell'anno.

Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer e secondo il set di dati Era5, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Facendo un po' di confronti col passato, marzo 2024 è stato di 1,68°C più caldo rispetto alla media di marzo per il periodo 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale. Inoltre, la temperatura media globale degli ultimi dodici mesi (aprile 2023 - marzo 2024) è la più alta mai registrata, pari a 0,70°C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,58°C sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900. Negli ultimi 12 mesi quindi le temperature medie globali hanno superato il limite di 1,5°C dai livelli pre-industriali (la media 1850-1900) fissata dall'Accordo di Parigi del 2015 e dalla Cop26 di Glasgow del 2021.