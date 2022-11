Sacchi di farina e vernice su un’opera di Andy Warhol: l'ultima protesta degli ambientalisti

Questa volta il bersaglio degli attivisti di Ultima Generazione è stata un’opera di Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore di Milano. Il blitz è avvenuto attorno alle ore 11.00 di questa mattina, all'interno della mostra "Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma". Alcuni ambientalisti hanno gettato 8 kg di farina sulla macchina dipinta da colui che viene considerato come il padre della Pop art, per catturare l’attenzione mediatica e lanciare l'allarme sul collasso climatico. Altri, invece, hanno fatto esplodere dei palloncini di vernice e si sono incollati a terra: due di loro si sono incollati ai finestrini della Bmw M1 dipinta da Warhol nel 1979.

"Hanno pagato il biglietto e avevano i sacchettini di farina in tasca - ha spiegato il producer dell'esposizione Stefano Lacagnina - Hanno cosparso la macchina di farina completamente. È un pezzo importante, che per la prima volta veniva esposto in mostra e ha un grande valore, circa 10 milioni. Ora dobbiamo capire cosa fare. Al momento - ha aggiunto - siamo chiusi. C'è qui la questura che sta identificando i responsabili".

Il gesto è stato subito rivendicato dagli attivisti sui canali social, come denuncia "contro un governo criminale che investe sulla morte dei cittadini e delle cittadine". I militanti di Ultima Generazione chiedono di "non riattivare le centrali a carbone e rispettare il 2025 come termine per dismetterle" e di "attivare immediatamente 20 Gw di energia rinnovabile" fra eolico e solare. L'episodio è solo l'ultimo di una serie che ha visto gli eco-attivisti imbrattare prestigiose opere d'arte nelle principali capitali europee.

Solo tre giorni fa alcuni ecologisti hanno gettato dell’olio nero sul quadro "Morte e Vita" di Gustav Klimt esposto al Leopold Museum di Vienna. Colpito anche "Il Seminatore" di Vincent Van Gogh a Roma e "Il Pagliaio" di Claude Monet a Potsdam in Germania.