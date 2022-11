Fiumi e laghi aridi al Nord, alluvioni al Sud: perché l'Italia è sempre più a rischio

Non solo emergenza gas e rincari, in Italia è sempre più emergenza clima. Fenomeni opposti - aridità e alluvioni - hanno lo stesso effetto di creare costanti pericoli. Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, spiega quello che succede partendo dall’analisi delle tendenze evidenziate dal report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche: "In assenza di infrastrutture calmieratrici, come i serbatoi previsti dal Piano Laghetti ed i bacini di espansione indicati nel Piano Invasi, siamo destinati a ricorrenti emergenze idriche per troppa o insufficiente acqua".

Da Sud e Nord la situazione è estrema. Ad Avellino e Salerno si è sfiorata una l'ennesima "tragedia annunciata". Nelle due aree, rispettivamente il 23,3% e il 22,1% del territorio è ad elevato rischio idrogeologico con 130.000 abitanti in pericolo di allagamento e oltre 170.000 minacciati da frane. In Campania, oltre 1.118 chilometri quadrati, cioè l’8,2% del territorio, sono ad elevato rischio idrogeologico con poco meno di 410.000 persone insediate in zone altamente alluvionabili ed oltre 287.000, che vivono in aree soggette a franamenti. Su Montella, nell’Avellinese, in poco più di 30 ore si sono rovesciati oltre 230 millimetri di pioggia, ricoprendola di fango ma, nel solo 4 novembre, 100 millimetri sono caduti su Ercolano e, nel Salernitano, 145,8 su Baronissi, 133,2 su Pizzolano, 132,8 su Giffoni Valle Piana. Numerose sono state le esondazioni con il fiume Ofanto, che è cresciuto di quasi 3 metri in sole 8 ore.

A Ercolano la violenza dell'acqua ha causato il cedimento di un'ampia zona di terreno all'interno del perimetro dello stadio.

La perturbazione dei giorni scorsi si è poi estesa alla provincia di Foggia, dove su Torremaggiore, Chieuti, Serracapriola, San Paolo Civitate sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore, mentre perturbazioni minori si sono registrate sul versante adriatico del basso Salento e sulla costa ionica fino ad arrivare alle poche gocce di pioggia, che hanno bagnato il territorio barese

"È evidente che ovunque, se alla fragilità anche infrastrutturale del territorio, si somma un’urbanizzazione spesso incontrollata – prosegue il presidente di Anbi- il rischio idrogeologico si moltiplica. Per questo ribadiamo la richiesta di porre l’approvazione della legge contro l’eccessivo consumo di suolo tra le priorità del governo".

La situazione è diametralmente opposta al Nord, dove i grandi laghi sono ancora in forte deficit idrico (a eccezione del Lario, che ora è sopra la media storica): il Maggiore è circa 70 centimetri sotto il livello medio del periodo, così come il Sebino che, pur crescendo, resta sotto media di oltre 25 centimetri. La situazione più preoccupante è quella del lago di Garda, la "cassaforte" idrica dell’Italia centro-orientale nei mesi di siccità e che con un riempimento pari al 28,6% è largamente sotto media, puntando verso il minimo storico.

A sommarsi alla grave crisi del più grande lago italiano c'è la mancanza quasi totale di piogge ottobrine sul Veneto. Non va certo meglio in Toscana dove, in un ottobre fra i più secchi della storia, il deficit pluviometrico regionale medio ha raggiunto il 93,7% con 112,8 millimetri in meno, combinandosi con temperature medie, che hanno superato ogni record.

C'è poi la grave crisi del fiume Po (citata anche in sede di Cop 27), che a Torino segna una portata inferiore ai 16 metri cubi al secondo contro una media pari a circa 95.

In Piemonte solo pochi fiumi registrano un incremento di portata dopo un ottobre asciutto.

In Valle d'Aosta, dove la scorsa settimana sono caduti mediamente circa 17 millimetri di pioggia, la portata della Dora Baltea è in discesa, mentre cresce quella del torrente Lys.

In Lombardia scende la portata del fiume Adda ma, grazie al contributo delle piogge cadute nelle scorse settimane, il gravissimo deficit nelle riserve idriche si è ridotto dal 44,2% al 29,7%.

Al centro nelle Marche i fiumi tornano sui livelli minimi degli anni più recenti. Nel Lazio calano ulteriormente i livelli del lago di Nemi, così come quelli del fiume Liri, mentre crescono il Tevere e finalmente l'Aniene, le cui portate però mantengono un impressionante gap con le medie storiche.