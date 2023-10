Cocaina rosa: cos'è la nuova droga dei super ricchi

Si sta diffondendo anche nel nostro Paese, a quanto pare. La "2C", nota col nome di "tusi" per via della pronuncia inglese di numero e lettera, è stata trovata nelle scorse ore a Roma. Viene chiamata "cocaina rosa", ma cocaina non è: "4-bromo-2,5-dimetossi-feniletilamina" fu sintetizzata per la prima volta dal chimico e farmacologo statunitense Alexander Shulgin nel 1974 ed è una sostanza psicoattiva con pesanti effetti di tipo psichedelico. Può arrivare a costare fino a 400 euro al grammo e per questo è considerata una droga per ricchi. Ora si lavora per capire se ci siano canali attivi per il suo commercio in Italia.

Nelle scorse ore, gli uomini della polizia di Stato della squadra mobile di Roma hanno individuato nel quartiere Vigne Alessandrine, e più precisamente in via dell'Acquedotto Alessandrino, un'auto parcheggiata con a bordo due persone sospette, un uomo e una donna, mentre confabulavano tra di loro. Immediato allora il controllo da parte degli agenti, durante il quale l'uomo si è sin da subito mostrato insofferente alle operazioni di verifica, inducendo così i poliziotti a svolgere una perquisizione personale e del veicolo. Indosso all'uomo, successivamente identificato per un colombiano di 20 anni, oltre a diversi involucri di cocaina, gli agenti hanno anche rinvenuto della sostanza polverosa di colore rosa risultata poi essere sostanza stupefacente del tipo Mdma/ecstasy, definita la "cocaina rosa". La successiva perquisizione del veicolo, intestato ad una società di noleggio, ha permesso di recuperare all'interno di un marsupio di proprietà del ventenne ulteriori involucri della sostanza, un bilancino di precisione e due cellulari.

Quasi mezzo etto della stessa sostanza è stato poi rinvenuto, a seguito del controllo da parte dei poliziotti, all'interno dell'abitazione dell'uomo, riposta in una scatola di scarpe assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento al dettaglio, identico a quello con cui era stata confezionata la droga rinvenuta in precedenza. L'uomo è stato infine arrestato e il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.

