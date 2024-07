Scene surreali all'aeroporto di Linate: centinaia di persone in fila di notte ad aspettare un taxi

Centinaia di persone in fila nella notte in attesa di un taxi all'aeroporto milanese di Linate. A denunciarlo è Matteo Hallissey, segretario dei Radicali Italiani, che ha condiviso il filmato su X. E in effetti le immagini sono piuttosto eloquenti: la coda è praticamente interminabile.

"Intanto - spiega Hallissey nel suo post - a Roma la tariffa minima per le corse è salita a 9 euro. Sono scenari che descrivono una situazione insostenibile, che paralizza le città italiane. Non sarà qualche licenza in più a fare la differenza: bisogna agire radicalmente, perché solo attraverso concorrenza, liberalizzazioni e incremento dei servizi disponibili saremo in grado di risolvere il problema".