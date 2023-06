Il nuovo Codice della strada: niente bolidi ai neopatentati per 3 anni, stretta su cellulari e alcol

Auto di grossa cilindrata off limits per i neo patentati per tre anni (mentre il divieto adesso è solo per il primo anno), addio alla patente per i recidivi beccati al volante sotto effetto di droghe o alcol. Inizia da qui la revisione del Codice della strada voluta dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nei giorni scorsi aveva annunciato la stretta, rilanciata dopo l'incidente di Casal Palocco a Roma dove un Suv Lamborghini guidato da un ventenne ha travolto la Smart guidata da una mamma uccidendo un bimbo di cinque anni. Il disegno di legge sul nuovo Codice della strada approda oggi 22 giugno in Consiglio dei ministri. Contiene anche norme pensate per tutelare i ciclisti. Proprio oggi a Milano una donna è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in bicicletta.

Il Consiglio dei ministri di oggi 22 giugno 2023

Questo l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per le 17 a Palazzo Chigi:

Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità;

Disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992".

Cosa c'è nel nuovo Codice della strada

Questi i punti principali del disegno di legge varato dal Governo (che potrà essere modificato da Camera e Senato prima del via libera finale) e diviso in 18 articoli.

Solo dopo tre anni dal conseguimento della patente sarà possibile guidare "autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kw".

Scatta la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità.

Se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti. La sospensione varia da 7 a 15 giorni in relazione al numero di punti posseduti al momento dell'accertamento. I giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un incidente.

Scatta poi il "divieto assoluto di bere alcol" prima di mettersi alla guida e "obbligo dell'alcolock" per gli ubriachi recidivi.

Il testo prevede più garanzie per i ciclisti, "che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi", infatti sarà "obbligatorio" tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta. Per i monopattini scatta l'obbligo di targa, assicurazione e casco.

Inoltre i monopattini elettrici noleggiati nelle città italiane dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite.

Per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro mentre per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote viene comminata una multa da 200 a 800 euro.

Quando avremo il nuovo Codice della strada

"Spero che il Parlamento approvi il ddl sulla sicurezza stradale in autunno, perché oltre 3mila morti sulle strade sono inaccettabili", dice Salvini. "Ho scelto la via del ddl e non del decreto - spiega - in modo che il dibattito sia aperto al Parlamento, che potrà modificarlo".

