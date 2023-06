Via la patente a chi guida sotto effetto di alcol o con il cellulare in mano

È in arrivo una nuova stretta per chi guida sotto l’effetto di alcol, droghe o utilizza il cellulare mentre è al volante. Alla misura, che arriverà domani durante il Consiglio dei ministri che verrà convocato a Palazzo Chigi, sta lavorando il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che nei giorni scorsi, dopo l'incidente a Roma provocato da TheBorderline alla guida di un'automobile di grossa cilindrata, aveva annunciato nuove norme restrittive da inserire nel Codice della strada. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le nuove misure che arriveranno domani in Consiglio dei ministri.

Patente sospesa per chi beve

Chi viene fermato dopo aver assunto droghe subirà la sospensione della patente. Mentre per gli "ubriachi recidivi" basterà l'obbligo dell'alcolock, il dispositivo che blocca l'accensione del veicolo in caso di positività all'alcol test. Più in generale, il ministero delle Infrastrutture spiega che ci sarà "tolleranza zero" per le infrazioni con possibilità di revoca definitiva del documento di guida per i casi più gravi. Si introduce la sospensione della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità.

I limiti per i neopatentati

Nella bozza del Ddl sul nuovo Codice della strada che arriverà domani in Cdm, compaiono anche modifiche per i neopatentati che non potranno guidare le auto più potenti per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente. In questo modo viene fissata per i neopatentati l'obbligo di guidare "autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW".

Stretta per chi ha meno di 20 punti sulla patente

Secondo le intenzioni del Mit, se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti. Tra gli illeciti indicati, il mancato rispetto del senso vietato e del divieto di sorpasso e "il superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità". La sospensione della patente va da 7 a 15 giorni a seconda del numero di punti posseduti al momento dell'accertamento. I giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un incidente.

Garanzie per i ciclisti

Il nuovo codice stradale prevede anche oiù garanzie per i ciclisti, che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi, e chiarezza sui monopattini con targhe, assicurazione e obbligo di casco. Nei 18 articoli della bozza compaiono anche modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari e nuove sanzioni per la sosta vietata e le Ztl.