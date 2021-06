L'area covid dell'ospedale chiusa a Codogno: è la fine di un incubo

È stata chiusa l'area covid dell'ospedale di Codogno che vide entrare il primo paziente in Italia ammalato di coronavirus. Oggi è stato dimesso da questa sezione l'ultimo paziente guarito. È la fine di un incubo per la cittadina del Lodigiano, in Lombardia, simbolo della prima ondata della pandemia a fine febbraio 2020. Codogno è il paese dove fu ricoverato il "paziente uno" Mattia Maestri e che diventò la prima zona rossa d'Italia.

A dare la notizia, insieme alla Asst di Lodi, è stato Francesco Tursi, responsabile del servizio di Pneumologia e referente dell'Area gialla covid del nosocomio della cittadina tra Lodi e Piacenza, impegnato per oltre 15 mesi nella lotta al coronavirus. "È un giorno che vivo con profonda emozione", ha scritto Tursi che ha voluto scrivere una lettera indirizzata al direttore generale Salvatore Di Gioia, in cui ringrazia "tutti gli infermieri uno ad uno che si sono spesi senza risparmiarsi, mettendo a rischio anche la propria vita per il bene dei nostri concittadini".

Poi i ringraziamenti ad ausiliari, Oss, addette alle pulizie, fisioterapisti e giovani medici. E, alla fine, il medico ringrazia anche i pazienti "che hanno condiviso con noi questo periodo così delicato della vostra vita, spero che tutti noi siamo stati in grado di essere all'altezza delle vostre aspettative. Posso solo dirvi che noi dell'Area covid di Codogno ce l'abbiamo messa tutta. Grazie per le numerose testimonianze di affetto nei nostri confronti che ci hanno commosso e gratificato. Nulla è stato pari al volto anche solo di un paziente che avevamo aiutato a guarire, vedere nei suoi occhi battere la vita. Risalire alla vita, come lentamente tutti stiamo facendo ai margini di un momento che verrà ricordato nei libri di storia. Sono stati per me - conclude Tursi - i mesi più intensi della mia vita e voi li avete resi memorabili nel mio cuore e nella mia mente".

"Ho curato i miei pazienti - ha proseguito Tursi - come se fossero i miei genitori. Amo l'essere umano, cercare di farlo guarire è la mia vita". Anche il medico si ammalò durante la prima ondata della pandemia. "Ho voluto che i miei pazienti non fossero soli. Non si sentissero mai soli. Ho voluto stessero il più possibile a contatto con noi sanitari, proprio come fossimo una famiglia. Gli curavamo la pettinatura, gli portavamo il caffè: a volte anche la brioche. I pazienti non sono tutti uguali: noi abbiamo voluto prenderci cura di loro onorando i loro bisogni individuali. In questi tempi, nella nostra professione ci abbiamo messo tutta la passione che, forse, negli ultimi tempi, era andata un po' a perdersi. Ci abbiamo messo - conclude il medico commosso - cuore e passione. Un giorno, un paziente appena guarito, ci ha detto: 'Grazie per l'amore che ci avete dato': questa frase mi ha completamente spiazzato".

E intanto sta per essere dimesso anche l'ultimo paziente covid del Padiglione del Policlinico in Fiera di Milano, dove in totale da aprile 2020 a oggi sono stati gestiti 505 ricoveri di malati gravi, tutti intubati e ventilati artificialmente. I 157 posti di terapia intensiva allestiti alla Fiera tornano così in stand by, grazie al miglioramento del numero dei ricoveri e la campagna vaccinale.