La Conferenza sul futuro dell'Europa sbarca a Sedico

Si terrà il 31 marzo 2022 a partire dalle 9,30 a Sedico (Belluno) il dibattito "Dialogo sulla Conferenza sul futuro dell'Europa", promosso dall'Europe Direct Montagna Veneta nell'ambito di #latuaparolaconta, il ciclo di eventi promosso da Parlamento europeo, Commissione europea e Dipartimento per le politiche europee di Palazzo Chigi.

A moderare l'incontro, che si terrà alla Sala Conferenza della Biblioteca Civica di Sedico (in via Alcide De Gasperi, 20), il giornalista Nicola Maccagnan.

Partecipano:

Stefano Deon - Sindaco del Comune di Sedico

Alberto Peterle - Presidente Gal Prealpi e Dolomiti/ED Montagna Veneta

Antonio Parenti - Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Massimiliano Salvador - Dirigente Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Belluno

Carlo Corazza - Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Jacopo Gabrieli - Ricercatore presso l'Istituto di Scienze Polari - Cnr

Herbert Dorfmann - Parlamentare europeo - Membro commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Francesco Tufarelli - Direttore Generale dell'Ufficio per il Coordinamento delle Politiche dell'Unione Europea

L'evento è trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell'Europe Direct Montagna Veneta.

Qui il programma completo