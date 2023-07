Colera in Sardegna: le ipotesi sul contagio del pensionato e l'appello dei medici

"Il pensionato 71enne risultato positivo al vibrione del colera sta bene. Appena si sarà negativizzato verrà dimesso. Abbiamo mandato un campione del batterio all'Istituto superiore di sanità per analizzare il fenotipo e giovedì sapremo meglio con quale vettore è venuto in contatto il paziente. Per ora si possono fare solo ipotesi di scuola". A renderlo noto è Goffredo Angiomi, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità dell'Asl di Cagliari, dove è ricoverato l'uomo di 71enne risultato positivo al colera. Secondo quanto si apprende, l'anziano aveva problemi gastrointestinali da qualche settimana, e un ricovero in un'altra struttura non aveva portato a un miglioramento delle sue condizioni. Solo in un secondo momento si è scoperto che la sintomatolgia era da ricondurre proprio al colera. Era dal 1973 che sull'isola non veniva registrato un caso di infezione al vibrione.

Il paziente ora sta bene. "Nei casi di colera, il principale problema è la forte disidratazione che può essere un rischio per gli anziani e i bambini" ha detto Angiomi parlando all'Adnkronos. "Il 71enne è arrivato da noi disidratato, è stato assistito e poi è stata fatta una terapia antibiotica di brevissima durata. Il paziente era stato ricoverato per altre cause, ma dopo gli approfondimenti è emersa la positività al colera".

Un caso di colera in Sardegna: le ipotesi sul contagio

Il paziente ora si trova in isolamento e la Asl locale ha avviato l'attività di tracciamento per rilevare eventuali casi di contagio tra le persone che abitualmente vivono con l'uomo o comunque lo frequentano. Senza ricostruire la catena del contagio c'è il potenziale rischio di avere altri casi. Da qui il lavoro delle autorità sanitarie per tracciare contatti e spostamenti, per capire cosa ha mangiato e da chi ha acquistato gli alimenti. Secondo quanto trapelato (in via non ufficiale) nei giorni precedenti al ricovero l'uomo avrebbe consumato frutti di mare. Ed è proprio questo alimento a destare più di qualche sospetto. Come spiega su Twitter Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, "il colera è molto raro nei paesi occidentali, si trasmette difficilmente da persona a persona. Il contagio avviene quasi sempre attraverso alimenti crudi, in particolare frutti di mare, che se cotti sono invece sicuri".

"Alla popolazione, soprattutto in questo periodo estivo, deve arrivare un messaggio importante sulla sicurezza dell'acqua potabile" ha evidenziato Angiomi, e va detto che "gli alimenti devono essere mangiati cotti e se proprio si vuole consumarli crudi il pesce deve essere abbattuto e i molluschi devono aver fatto il processo di stabulazione. Ma, ripeto, la principale accortezza è consumare acqua di cui c'è certezza della potabilità". Le ipotesi dunque sembrano due: il contagio potrebbe essere avvenuto tramite acqua contaminata o dopo il consumo di pesce crudo.

Quello del pensionato di Arbus, in Sardegna, sembra comunque un caso isolato, anche se per escludere un focolaio bisognerà comunque aspettare la conclusione dell'attività di tracciamento. L'anziano non si sarebbe mai mosso dal luogo di residenza. Questo porta a escludere il contagio fuori dalla Sardegna.

"Se dopo 50 anni torna il colera in Sardegna, non è una bella notizia" ha detto Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. "Non si tratta di fare allarmismo, ma capire cosa non ha funzionato in un Paese fortemente evoluto come l'Italia: magari nel sistema delle acque reflue o nel controllo igienico-sanitario. Spero e mi auguro che la persona si sia contagiata attraverso i frutti di mare e non per altra via perché se fosse così sarebbe peggio".

"Il vibrione del colera purtroppo può essere presente nelle acque e questo deve farci fare una considerazione generale", ha detto ancora l'infettivologo, "non sottovalutare l'episodio ed evitare di mangiare frutti di mare crudi e il pesce va cotto".

Cosa è il colera

Il colera è un'infezione diarroica acuta causata da un batterio. La malattia può essere contratta in seguito all'ingestione di acqua o di alimenti contaminati da materiale fecale di individui infetti (malati o portatori sani o convalescenti); i batteri del colera sono dotati di notevole resistenza nell'ambiente esterno, soprattutto in ambiente liquido e possono sopravvivere anche in ambiente moderatamente salino come l'acqua di mare. Per questo motivo il pesce, se consumato crudo, e altri prodotti ittici come molluschi e crostacei, sono particolarmente pericolosi ai fini della trasmissione del colera. Pericolosa, in aree endemico-epidemiche, anche la verdura consumata cruda per la possibilità che liquami vengano usati a scopo irriguo o fertilizzante.

Oggi la malattia è considerata endemica in molti Paesi e il batterio che la provoca non è ancora stato eliminato dall’ambiente. Il periodo di incubazione del colera (periodo durante il quale la persona è già stata infettata ma non ha ancora manifestato i sintomi della malattia) va da poche ore a 5 giorni, ma abitualmente è di 2-3 giorni.

Il colera si manifesta con molte scariche di diarrea acquosa, vomito, rapida disidratazione, abbassamento della temperatura (ipotermia). La perdita di grandi quantità di liquidi con il vomito e la diarrea può infatti provocare stato di shock e, se non opportunamente curata, la morte. L'aspetto più importante nella cura del colera è la reintegrazione dei liquidi e dei sali persi. L'attuale raccomandazione dell'Oms è quella di somministrare gli antibiotici solo ai casi di colera con grave disidratazione. I pazienti affetti da colera dovrebbero essere ricoverati in ospedale in isolamento.

Le persone che sono state in contatto con un caso di colera (conviventi, persone che hanno condiviso alimenti e bevande con il paziente) devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria per 5 giorni dall'ultima esposizione e per altrettanti giorni dovrebbero astenersi da tutte quelle attività che comportino direttamente o indirettamente la manipolazione di alimenti. Esistono anche due vaccini orali (Ocv), attualmente, in commercio e raccomandati dall'Oms.

