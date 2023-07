Perché il caso di colera in Sardegna non è allarmante

Il ceppo batterico isolato negli scorsi giorni nel paziente di Arbus (Oristano) non appartiene alle tipologie responsabili della maggior parte delle epidemie da colera. Nessun allarme, dunque. "Il ceppo batterico isolato nel paziente di Arbus non appartiene alle tipologie responsabili della maggior parte delle epidemie da colera" spiega l'assessore alla Sanità Carlo Doria a proposito del primo caso in Sardegna dal 1973.

La conferma è arrivata ieri dall'Istituto superiore di Sanità che ha comunicato la negatività del campione ai ceppi 01 e 0139. "Un'ulteriore buona notizia, in una situazione gestita al meglio dal sistema sanitario regionale, con il coordinamento dell’assessorato della Sanità". Non si sono registrati altri casi nelle persone vicine al pensionato oristanese, che avrebbe contratto il batterio o mangiando cozze crude o bevendo acqua contaminata.

"Tempestività e competenza, già emerse durante la pandemia del Covid-19, hanno caratterizzato ancora una volta l’operatività dei servizi di Igiene pubblica delle Asl di Cagliari e del Medio Campidano - prosegue l’assessore - che hanno eseguito scrupolosamente le indagini e il monitoraggio senza mai sottovalutare nulla, dell'Aou di Cagliari, che per prima ha identificato il patogeno, e del reparto Infettivi dell’ospedale Santissima Trinità, dove il paziente ricoverato è sulla via della guarigione".

Il colera è causato da un certo numero di tipi di Vibrio cholerae e alcuni tipi sono in grado di causare una malattia più grave di altri. Questi batteri si sviluppano per lo più in acqua e cibo che è stato contaminato con feci umane contenenti batteri. Anche i frutti di mare non sufficientemente cotti sono una fonte comune. Gli esseri umani sono gli unici a essere colpiti da questi agenti patogeni.